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藝術翻轉淹水漁村 成龍濕地國內外藝術家駐村創作公開

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣口湖鄉成龍濕地近年成功以藝術創作翻轉地層下陷劣勢，吸引許多遊客造訪，今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，4月26、27日將舉辦2025成龍濕地社區藝術活動開幕市集。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉成龍濕地近年成功以藝術創作翻轉地層下陷劣勢，吸引許多遊客造訪，今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，4月26、27日將舉辦2025成龍濕地社區藝術活動開幕市集。記者陳雅玲／攝影

雲林縣口湖鄉成龍濕地近年成功以藝術創作翻轉地層下陷劣勢，吸引許多遊客造訪，今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，4月26、27日將舉辦2025成龍濕地社區藝術活動開幕市集，讓民眾感受土地、藝術與生態交織的魅力。

成龍濕地自2010年起透過「成龍濕地國際環境藝術計畫」深耕多年，結合公部門、觀樹教育基金會、成龍村村民、藝術家與志工的力量，透過藝術翻轉逆境，今年在國家發展委員會、農業部農村發展與水土保持署、雲林縣政府等單位支持下，由成龍社區發展協會、坔田渡鳥文化工作室承辦，以「土地親像花」為主題，發起藝術行動。

活動邀請請台灣、馬來西亞、土耳其、德國等國內外藝術家駐村創作，台灣藝術家王彥臻以在地盛產的文蛤殼作為媒材，描繪在土地綻放的生命「落地生花」；馬來西亞藝術家張國耀使用傳統竹編技法編織作品創作「花仍在」，寓意堅持與希望；土耳其藝術家Sehriban Köksal Kurt運用在地特有的濱海植物創作「地彩之環」；德國藝術家Katharina Eckert與台灣童郁豪以漂流木創作「運」，引領回到歷史上的「牛尿港」時期。

成龍社區發展協會理事長田日蒸表示，主題「土地親像花」取自成龍村耆老田桑卿老師創作的「古今牛尿港庄什念歌」歌詞中「土地本來親像花，現在全部變濕地。收成希望天頂飛，越頭看一望無際，海鳥水鴨水邊棲。」，不僅向長者致敬，也象徵成龍村在種種考驗之下，依然懷抱韌性與希望，願土地能如心中最美的花朵般綻放。

坔田渡鳥文化工作室創辦人林珮甄指出，活動將於4月26、27日舉辦開幕市集，有音樂演出、繪本故事與紀錄片分享等精彩節目，期盼更多人從成龍社區長年耕耘的行動成果，展現成龍濕地多元且富有生命力的風貌。

縣府文觀處長陳璧君表示，延續藝術行動的精神，2025成龍濕地流動藝術饗宴也將在5月24日登場，融合環境舞台、主題市集與微醺餐桌饗宴等豐富元素，邀請民眾沉浸於濕地日落中的藝術盛宴。

成龍濕地社區藝術活動今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，圖為土耳其藝術家Sehriban Köksal Kurt運用在地特有的濱海植物創作「地彩之環」。記者陳雅玲／攝影
成龍濕地社區藝術活動今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，圖為土耳其藝術家Sehriban Köksal Kurt運用在地特有的濱海植物創作「地彩之環」。記者陳雅玲／攝影
成龍濕地社區藝術活動今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，圖為德國藝術家Katharina Eckert與台灣童郁豪以漂流木創作「運」。記者陳雅玲／攝影
成龍濕地社區藝術活動今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，圖為德國藝術家Katharina Eckert與台灣童郁豪以漂流木創作「運」。記者陳雅玲／攝影
成龍濕地社區藝術活動今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，圖為土耳其藝術家Sehriban Köksal Kurt運用在地特有的濱海植物創作「地彩之環」。記者陳雅玲／攝影
成龍濕地社區藝術活動今年邀請國內外藝術家、志工駐村，與村民合力創作4件裝置藝術，圖為土耳其藝術家Sehriban Köksal Kurt運用在地特有的濱海植物創作「地彩之環」。記者陳雅玲／攝影

濕地 藝術家 馬來西亞

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