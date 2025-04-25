白沙屯媽祖進香30萬人報名創新高 雲林急尋3臂章號碼

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動將於5月1日深夜啟程前往雲林北港朝天宮，今年破30萬人報名進香，雲林至善文化協會今抽出三組隨香信徒臂章號碼，將分別送出交趾陶媽祖如意框、粉紅超跑迷你神轎及北港國寶級藝師手製燈籠，另為宣揚媽祖慈悲為懷精神，準備2千份結緣品於5月3日在北港與民眾結緣。

雲林至善文化協會成立多年，長年宣揚白沙屯媽祖慈悲為懷精神，每年進香活動都會準備結緣品與信徒分享，今年慶祝報名進香人數破30萬人創新高，今由縣長張麗善、雲林縣議長黃凱等人抽出三組進香臂章號碼，贈送限量紀念品，最大獎是價值66666元的白沙屯媽祖如意框（臂章編號102203）、白沙屯拱天宮提供的粉紅超跑迷你神轎（臂章編號199500）及北港在地國寶級藝師手作傳統燈籠（臂章編號191262）。

三項限量紀念品只要憑2025年進香臂章的號碼對中即可獲獎，雲林至善文化協會執行長蔡銘貴表示，請中獎者於5月3日中午12點前主動聯繫至善協會洽詢領獎相關事宜，逾時未領取者將取消中獎資格，該獎項將保留至當天下午5時在北港金德興銀樓前公開抽獎。

協會另準備精緻的交趾陶天官賜福平安牌、進香帽、勇腳襪、乖乖、福袋、馬克杯等結緣品，將於白沙屯媽祖5月3日抵達北港的當天下午2時在北港金德興銀樓前舉辦「全民一起戳戳樂」活動，總獎項2千名。

至善文化協會今在北港朝天宮舉辦結緣品祈福儀式，張麗善、黃凱、北港鎮長蕭美文、縣府民政處長蕭德恕、文觀處長陳璧君等人一同參拜祈福，陳璧君表示，白沙屯媽祖進香路線不固定，即日起在臉書「慢遊雲林」舉辦抽獎活動，猜中今年白沙屯媽祖會從雲東「林內」、雲中「西螺、二崙」、雲西「麥寮」哪邊進出，猜中即可參加抽獎，有機會獲得粉紅超跑迷你神轎、限量北港進香旗等好禮。

張麗善今年已報名參加白沙屯媽祖進香活動，她表示，今年報名人數超過30萬人，她希望透過媽祖的庇佑，讓大家都能夠平安順遂，更重要的是，現在國家面臨島內、國際情勢的挑戰與變動，希望我們的領導人也要有智慧，能夠安內攘外，讓鄉親平安，她也感謝至善文化協會舉辦活動，讓更多民眾參與宗教盛事、感受雲林人的熱情。