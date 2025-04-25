全台最早盛開 台南梅嶺桐花步道已開8成 賞花正當時
每年4月初，正值青梅時節的台南楠西梅嶺大湖桶，是全台最早盛開油桐花的地區，今年受氣候影響，花期往後延遲至少2周，目前大湖桶桐花步道休憩區的油桐花綻放率約8成，預計4月底達到滿開。
梅嶺福來梅子雞餐廳負責人陳居峰表示，其母親來自楠西鹿陶洋江家的客家族群，雖然自己不會說客語，但對客家身份始終懷抱認同。他也分享，早年為了讓南部民眾不必遠赴北部，也能欣賞「白雪靄靄」的桐花美景，特別前往高海拔山區尋找原生桐花，並陸續引進新品種栽植。
目前桐花樹主要分布於福來老梅園旁的山坡與停車場下方，歷經多年用心栽培，滿山桐花與結實纍纍的青梅交織成一幅絕美畫面，成為梅嶺春季的獨特風景。
客委會主委陳新裕表示，今年推出的兩條「桐花小旅行」路線反應熱烈，共計16梯次、304個名額已全數額滿，即將滿開的桐花，配上百年老梅園正在成熟採收的梅子，繁花盛開，梅香四溢，編織出台南獨一無二的浪漫桐花祭。歡迎所有朋友把握最後最好的時機，上山賞桐花、走步道、吃美食。
除了到山上賞花，民眾還能透過線上方式拿到精美紀念物，即日起至4月30日，只要至台南市客委會臉書粉絲專頁，公開分享指定貼文並完成活動任務，即可參加「2025台南市桐花祭」抽獎，有機會獲得今年限定的「桐吹雪手帕」與「花浴明信片」組合，讓賞花的回憶更添珍藏價值。
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