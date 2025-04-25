取締非法旅宿罰鍰加倍上路 嘉市輔導管理雙管齊下列管非法旅宿型態曝

立法院1月通過「發展觀光條例」修正草案，4月2日總統公布上路，針對違法廣告攬客罰鍰加重，嘉市府輔導管理雙管齊下，列管22家非法旅宿業，加強稽查取締，違法型態日租套房多，另有部分非法汽車旅館經營旅宿，市府呼籲業者不要以身試法，會加強輔導，鼓勵業者申請合法或直接退場。

市府連續3年執行輔導旅宿合法及稽查非法成效，獲觀光署考評特優，市府觀光新聞處說，這次修法提高多項違規經營旅宿業者罰鍰，包括非法登廣告最低裁罰金額從3萬提高到10萬元，最高從30萬元加重為150萬元，統計嘉市未申請立案的非法旅宿22家。

市府輔導民宿協會日前成立，觀新處觀光旅遊科說，嘉市合法旅宿業至今逾百家，其中合法民宿22家，但列管非法民宿仍有22家，違法型態以日租套房居多，另有部分非法汽車旅館，修法上路會主動稽查，加強輔導。

一旦查獲非法旅宿業營業或刊登廣告，非法登廣告初犯，修法上路後，最低罰鍰提高到10萬元，非法營業付出代價高，過去罰鍰低，少數業者評估經營成本、收入，認為仍有利潤會挺而走險，罰鍰加倍提高，非法業者是否還甘冒風險經營，有待觀察，非法旅宿業不願申請合法化，可能是投資成本高，或房東拒絕出租房改為民宿等。