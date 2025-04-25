嘉義秘境新嘉大昆蟲館換經營團隊下月重新開幕 展覽活動美食特色曝

嘉義秘境景點「新嘉大昆蟲館」，隱藏嘉義大學蘭潭校區，將森林及蝴蝶生態搬進室內，嘉大委託民間公司經營，最近更換經營團隊，由前檜意森活村營運長鄭文吉創立的鑫銳公司接手，5月1日重新開幕，將以全新環境生態、生命教育場域，結合昆蟲市集、美式輕食異國風味料理吸客。

嘉大說，熱帶與亞熱帶交界的台灣，擁有眾多崇山峻嶺，也有各式地形和生態環境，適合昆蟲繁衍和生存，昆蟲館創造接觸昆蟲生態場域，館內共分為保育類昆蟲模型、彩蝶柱、國內外昆蟲標本展示區、雨林生態區、溫室花園、昆蟲體驗區等。

溫室花園獨特圓形造型，以常見園藝植物為造景, 蝴蝶種類最高可達25種及蝴蝶幼蟲所需之食草。球體內部設計環繞步道，讓民眾漫步之餘近距離體驗與蝶共舞，達寓教於樂，館內全台唯一「旋轉彩蝶柱」是拍照熱點，還能親手摸到昆蟲。

鄭文吉說，蘭潭校區擁有得天獨厚自然資源與完整農業教學場域。近年隨著生態意識抬頭與永續觀光興起，蘭潭校區逐步轉型兼具教育、文化與旅遊潛力知識場域，經營團隊以「營運導入」為核心策略，提出2項關鍵構想，昆蟲館市集品牌化經營與主題餐廳場域活化。透過空間再造與營運規畫，提升校園場館使用效益，為在地經濟注入新動能。