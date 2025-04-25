阿里山公路景觀地標「銀河虹橋」 芙谷峩橋塗裝改善交管

嘉義縣台18線阿里山公路芙谷峩橋竣工通車12年，養護機關公路局雲嘉南區養護分局阿里山工務段橋梁檢測發現，鋼橋部分表面油漆受日曬有變色情形，且已達保固年限，辦理全橋塗裝改善，目前施作橋面板下方及A2橋台，昨起到5月22日，每日上午8時至下午5時，實施交通管制（採單線雙向機動管制），假日不管制。

阿里山工務段說，芙谷峩橋2013年3月竣工，是阿里山公路著名攝影景點，紅色代表在地原住民鄒族顏色，明亮色系與周遭山互相呼應，有「銀河虹橋」的美稱，是雲嘉南山區最長的單跨橋梁，象徵八八水災阿里山公路復建工程完成里程碑。

橋梁檢測發現鋼橋部分表面油漆受日曬變色，且達保固年限，辦理全橋塗裝改善，現階段完成鋼橋上拱圈油漆噴塗，目前施作橋面板下方及A2橋台，24日至5月22日交通管制，請用路人配合交管人員指揮，請利用公路局省道即時路況系統及幸福公路APP查詢路況。

阿里山工務段指出，芙谷峩橋路段劣化改善工程去年10月21日開工，原竣工日期4月23日，工程全橋油漆改善，依施工規範工作環境相對濕度大於85%不得施作油漆，開工至今因濕度大於85%，造成無法施工日數，以及配合阿里山日出印象音樂會、春節連假疏運，影響工期展延共計29天，展延後竣工日期5月22日。

目前全橋油漆改善完成80%，剩下A2端橋下橋墩及拱肋座的3道油漆，施工期將不定期進行單線雙向交通管制，因高山天候多變，汛期將近，雨天無法油漆，等日曬水氣完全消失，環境乾燥後，才能繼續上漆，增加整體施工期程，天候因素是山區橋梁油漆工程最難控制因素。