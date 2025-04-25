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台南蛋黃區停車位難求 有人占用「一停3年」...民怨投訴無門

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
讀者投訴歸仁文化中心旁停車場經常有車輛長期占用停車格。記者周宗禎／攝影
讀者投訴歸仁文化中心旁停車場經常有車輛長期占用停車格。記者周宗禎／攝影

台南市人口密集區停車位越來越難找，車位遭占用日增。讀者投訴台南歸仁文化中心旁停車場經常有車輛一停好幾個月，歸仁公有市場室內停車場更有車「一停3年」，非常誇張，「詢問警方、市政府如何解決，各單位都認為不是他們的問題、推來推去」。

投訴讀者說，歸仁文化中心旁停車場經常有車輛長期占用停車格，有的停幾周，有的甚至整輛車都用罩子套住、一停好幾個月。

歸仁公有市場買菜民眾表示，停車場有車子一停好幾年，後來甚至把車牌拔掉，到現在都沒有人處理。攤販說，地下停車場近年原有兩輛車長期占用停車格，後來任職知名上市公司車主接到警察通知才開走，現在還有1輛貨車停了「至少3年」。

市政府警察局交通大隊執法組表示，道路以外的停車場權責單位屬交通局，接獲民眾反映後，市府交通局將知會同相關單位處理。例如懷疑是贓車、事故車或者可能妨礙人車通行，由警方協助調查車主及占用原因，妨礙交通的部分會通知車主，不處理拖吊排除。

交通局停車營運科執掌停車場稽查及督導、停車場占用排除及環境維護。停車營運科表示，相關問題要看佔用的停車空間是屬於哪個單位的。交通局只負責轄下停車場，文化中心或區公所、公有市場等等公家單位停空間遭占用，民眾應該向各主管機關反映，而不是交通局。

歸仁區公所接獲投訴轉報表示，會立即在車輛上貼公告，提醒勿長期占用，並請警方協助確認車主身分，如果車主不肯在期限內移走，會報請上級單位協助。市政府市場處也表示，會請警方協助處理。

歸仁公有市場民眾投訴1輛貨車停了「至少3年」。車上還有攤販自治會兩年前放置的公告到現在沒人處理。記者周宗禎／攝影
歸仁公有市場民眾投訴1輛貨車停了「至少3年」。車上還有攤販自治會兩年前放置的公告到現在沒人處理。記者周宗禎／攝影
歸仁公有市場民眾投訴1輛貨車停了「至少3年」。車上還有攤販自治會兩年前放置的公告到現在沒人處理。記者周宗禎／攝影
歸仁公有市場民眾投訴1輛貨車停了「至少3年」。車上還有攤販自治會兩年前放置的公告到現在沒人處理。記者周宗禎／攝影

停車場 車主 車位

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