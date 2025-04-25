台南2區常淹水 1.9億建調節池

台南人口最密集的東區與仁德區長期有淹水問題，市府爭取1.9億元在文忠公園內進行文忠調節池新建暨排水改善工程，調節池提供6425立方公尺滯洪空間，可減緩積水。市長黃偉哲昨天視察，強調持續推動水利建設與強化防災能力。

台南市東區及仁德區中山路、自由路、裕義路一帶，大雨過後經常積淹水，市政府爭取前瞻基礎建設計畫經費改善。因應汛期將近，黃偉哲與議員前往文忠公園視察工程成果，了解整體成效及後續維護管理。

水利局表示，東門路一帶原規畫以下水道幹線延伸方式改善，但由於該區為重要交通幹道，且地下管線錯綜複雜，經過多次檢討與評估後，最終採取「分散逕流與地下滯洪」綜合治水策略，並於文忠公園內新建多功能調節池。

市府表示，此工程同步改善公園設施並增設運動休憩空間，讓文忠公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地，去年底完工後已成為鄰里居民日常活動與親子休閒的好去處。

黃偉哲表示，近年來短時強降雨頻繁，常超出排水系統負荷，尤其東區東門路與自由路口因地勢低窪與坡度問題，過往下豪大雨常出現嚴重積水。此次工程完工後，不僅提升區域排水能力，更保護當地居民生活安全。