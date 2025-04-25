府城隍迎創廟356周年遶境 鳥瞰路關地圖亮相

台灣府城隍廟今年迎來創廟356周年，適逢台南建城300年，5月3日將舉辦「府城隍 巡城祭」遶境活動，昨公布以鳥瞰視角繪製的遶境路關地圖，標示府城舊城門與沿線重要文史景點，是國內廟會活動地圖的創舉，市府鼓勵民眾踴躍參與，了解府城歷史。

府城隍廟主委郭榮哲表示，城隍爺遶境有巡視城門保境衛民的祈福意義，由台灣府城隍廟與全台11間城隍廟共同參與，將從大東門起駕，依序繞行大南門、大西門、大北門，最終返回台灣府城隍廟，象徵巡視舊城、祈求庇佑。「巡」城亦為「尋」城，盼喚起民眾對古城門與城牆遺跡的關注。

市府民政局長姜淋煌、文化局代理局長林韋旭與在地區長、宮廟、學者文史專家出席，遶境路關地圖由聚珍台灣團隊耗時半年設計製作，結合建城300年歷史，強調城門與城牆的地理關係及藝術美感，突破以往路線圖限制，呈現活潑生動的視覺效果。

活動也將重現1980年「迓城隍」盛況，推出全新「真人版二十四司爺」陣頭，展現傳統文化的延續與創新。市府邀請民眾5月3日踴躍參與，沿途設香案迎接或於府城隍廟登記隨香，共同見證府城建城300年與廟慶的重要時刻。

來自全台的11間城隍廟，包括台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、新竹都城隍廟、彰邑城隍廟、彰邑田洋城隍廟、嘉義城隍廟、左營鳳邑舊城城隍廟，以及台南在地小南城隍廟、米街忠澤堂、西門水流城隍祠、全台首邑縣城隍廟參與，盛況空前。