召開「關稅衝擊」嘉義座談 綠委「面對面」廠商溝通：4100億要用在刀口

因應美國關稅政策帶來的出口衝擊，立委蔡易餘今天偕立法院經濟委員會在故宮南院集賢廳召開嘉義縣產業傾聽座談會，邀集中央部會官員與嘉義逾60家廠商面對面溝通。蔡易餘強調，政府編列4100億元要用在刀口上，才能協助台灣產業真正度過關稅挑戰。

蔡易餘指出，雖美方暫緩課徵關稅至10%，仍高於過往，對農業、工具機、製藥等傳統產業衝擊顯著，呼籲政府應盡速落實個案補助、簡化申請流程，同時推動多元市場開拓與國際展覽，強化企業外銷力道。座談會廠商提出的問題以書面紀錄，請相關機關一周內函送考察委員，並副知經濟委員會。

經濟部次長賴建信會中表示，針對「洗產地」疑慮，政府已啟動三大防制機制，包括聯手財政部查核異常進出口量、建立高風險名單、違規即重罰甚至吊照。賴建信強調，原產地證明由美方海關認定，台灣負責確認是否在地製造或實質轉型。

對於部分產業急單出口及低碳鋼材需求，賴建信指出，政府將協調資源協助，並透露中鋼已有相關材料供應能力，未來也將於美國設立投資貿易服務中心，搭配歐洲捷克、日本既有據點，建構全球一站式出口支援體系。

經濟部簡報指出，補助研發轉型經費從原本200億元加碼至250億元，聚焦設備汰換與創新升級，單一企業或聯合申請上限達2000萬元。財政部推動利息補貼、稅務分期、擴大保稅區便捷措施等，總預算逾140億元，並啟動國安基金穩定市場信心。