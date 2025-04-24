內政部聯誼活動「女性還有名額」 結合台南十鼓、尖山埤兩日遊

內政部單身聯誼活動「緣起相遇時」，第5場次「台南Fun遊十鼓 遊湖話風情」將於6月21日至22日於台南市舉行，報名至4月30日，目前女性報名尚有名額，歡迎符合資格的單身女性把握機會踴躍報名。

民政局表示，本場活動結合台南在地文化與自然景致，行程規畫參訪十鼓仁德文化村，感受藝術氣息，並安排於尖山埤渡假村湖畔遊湖。，透過觀光與交流相融合的設計，提供單身男女自在互動的機會，拓展社交圈，促進人際連結。

內政部主辦的聯誼活動，具備高度公信力，並提供安全、可信賴的互動環境。為鼓勵單身民眾參與，活動費用由內政部補助2成，2日行程每人僅需負擔4160元，並加贈每位參與者一堂服裝穿搭形象課程（可選擇實體或線上），協助參加者展現自信與個人魅力。

市長黃偉哲表示，台南擁有豐富的歷史文化資產與多元美食，是聯誼活動的理想城市。藉由此次活動，單身女性不僅能認識新朋友，亦能深入體驗台南的獨特風貌，留下難忘的夏日回憶。

民政局長姜淋煌指出，第5場次活動報名期間為4月21日至4月30日，名額共80位，男女各半。報名資格須為年滿18歲以上、在台設有戶籍的成年人，且婚姻狀態為單身（未婚、離婚或喪偶）；婚姻存續中、同居或已有婚約者皆不符合資格。女性名額尚未額滿，鼓勵有意參加的女性儘速至活動專頁完成報名手續。

更多詳情及報名資訊，請至內政部活動網站查詢：https://www.ris.gov.tw/app/portal/520?sn=12c5ap5