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只為入鏡拍照！阿里山「鏡頭君」清晨遭襲擊 年輕人夜衝轉鏡頭還比YA

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山二延平步道即時影像「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕人夜衝徒手轉動鏡頭還比YA。圖／翻攝自阿里山新印象
阿里山二延平步道即時影像「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕人夜衝徒手轉動鏡頭還比YA。圖／翻攝自阿里山新印象

阿里山國家風景區管理處在二延平步道裝設監視器「鏡頭君」，在網路即時轉播日出及雲海美景。「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕夜衝上山，為了入鏡徒手轉動鏡頭，整群人擠在鏡頭前比「YA」，阿管處憂徒手轉動恐造成鏡頭君損壞，呼籲遊客共同愛護鏡頭君。

阿管處臉書粉絲專頁「阿里山 新印象」發文指出，有一群遊客今天清晨熱血夜衝，為了要入鏡，多次徒手將即時影像鏡頭轉向觀景台，為了確認破壞鏡頭行為，小編反覆看這段過程，對比影片中的笑臉，真的笑不出來，這件事一點也不有趣，也不好笑。

阿管處表示，設置即時影像的用意是讓大家觀賞美景，為了方便民眾得知山上天氣狀況，或是無法上山的遊客也能一睹群山美景，山區設備守護不易，請不要人為破壞，目前經確認鏡頭尚無被破壞，鏡頭君風吹日曬守候山景，希望呼籲大家共同愛護鏡頭君。

阿里山二延平步道即時影像「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕人夜衝徒手轉動鏡頭還比YA。圖／翻攝自阿里山新印象
阿里山二延平步道即時影像「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕人夜衝徒手轉動鏡頭還比YA。圖／翻攝自阿里山新印象
阿里山二延平步道即時影像「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕人夜衝徒手轉動鏡頭還比YA。圖／翻攝自阿里山新印象
阿里山二延平步道即時影像「鏡頭君」今天清晨遭襲擊，一群年輕人夜衝徒手轉動鏡頭還比YA。圖／翻攝自阿里山新印象

即時影像 監視器 阿里山

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