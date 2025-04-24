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全中運落幕台南「奪153面獎牌」 嘉義明年4月接棒、3月先辦台灣燈會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全中運落幕嘉義縣明年4月接棒，下午會旗交接。記者周宗禎／攝影
全中運落幕嘉義縣明年4月接棒，下午會旗交接。記者周宗禎／攝影

114年全國中等學校運動會下午在十鼓文創園區閉幕典禮。市長黃偉哲代表台南市感謝各地參加選手、家長、教練及熱情粉絲團，讓本屆賽事發光發熱。

黃偉哲表示，每年4月的全中會是中學運動好手的最高賽事殿堂，也是國手榮耀的起點。這次台南市代表隊獲48面金牌、42面銀牌、63面銅牌，總計153面獎牌佳績，金牌數及總獎牌數歷年最多。

他說，懷著感恩的心感謝大家成就全中運圓滿落幕，「有大家台南更增加光輝」。台南上次2003年舉辦，很多選手那時候還沒出生，很感謝來自各地的選手，「不僅贏得榮耀也贏得友誼，贏得運動家精神。台南有許多說不完的美麗，也是深厚文化、科技、美食、友善市民的城市。」

黃偉哲感謝教育部支持、眾多企業贊助及支援，工作團隊與全體市民的努力與付出，共同成就本次賽事的成功圓滿，讓選手們能安心在賽場上爭取佳績，「再過3天長榮大學主辦的全國大專運動會接棒台南登場，邀請大家來台南觀賞賽事。」

教育部體育署副署長房瑞文感謝黃偉哲領導執委會7部41組全體工作人員，及各競賽場地辛勞的學校團隊、裁判與志工們，「讓選手能夠在絕佳服務中角逐好成績。」

閉幕典禮播放全中運精彩賽事回顧，典禮尾聲由房瑞文與副市長葉澤山宣布圓滿落幕，並將會旗交接給下屆主辦的嘉義縣副縣長劉培東，共同揮棒熄滅聖火，象徵著114年全中運在台南「圓滿閉幕，邁向榮耀」，為整個賽會畫下完美句點。

劉培東說，明年嘉義也是時隔21年再辦全中運，大家會看到不一樣的嘉義。尤其台灣燈會3月在嘉義登場，接著4月全中運，希望大家屆時嘉義再見。

嘉義縣街舞隊閉幕表演。記者周宗禎／攝影
嘉義縣街舞隊閉幕表演。記者周宗禎／攝影
會旗交接。記者周宗禎／攝影
會旗交接。記者周宗禎／攝影
嘉義縣街舞隊閉幕表演。記者周宗禎／攝影
嘉義縣街舞隊閉幕表演。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲、體育署副署長房瑞文頒發運動精神團體與個人獎得主。記者周宗禎／攝影
市長黃偉哲、體育署副署長房瑞文頒發運動精神團體與個人獎得主。記者周宗禎／攝影
全中運落幕嘉義縣明年4月接棒，下午會旗交接。記者周宗禎／攝影
全中運落幕嘉義縣明年4月接棒，下午會旗交接。記者周宗禎／攝影

全中運 台南 台灣燈會 嘉義 黃偉哲

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