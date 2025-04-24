嘉義布袋新塭嘉應廟衝水路、迎客王 萬人擠爆王船碼頭

嘉義縣布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」今天熱鬧登場，王船衝水路儀式至今已有200多年歷史，是沿海地區一年一度宗教盛事，吸引各地信眾隨著神轎來到王爺窟，上萬信眾擠爆王船碼頭，縣長翁章梁今天焚香祭拜，祈求台灣風調雨順、國泰民安。

「衝水路、迎客王」是布袋鎮新塭地區特有民俗活動，地主尹王爺神轎率先衝入水中迎接客王，其餘神轎陸續跟進，起乩轎伕在水中橫衝直撞，轎班將神轎舉高，直到感應客王降臨才上岸準備起駕回鑾，回程途中信眾趴跪路中，等待神轎通過「鑽轎腳」祈求平安。

翁章梁說，新塭嘉應廟主祀九龍三公，「衝水路、迎客王」為嘉義縣布袋鎮新塭地區的民俗活動，形式罕見、具獨特性而發展成地方特色，2009年由嘉義縣政府登錄為嘉義縣文化資產，邀請全國民眾，到新塭體驗這項特殊宗教盛事，並感受當地好客的人情味。