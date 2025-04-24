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台南400變建城300？倒退「100年」文化局長這麼說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局代理局長林韋旭出席「府城隍巡城祭」記者會，說明為何去年是台南400今年變建城300年。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局代理局長林韋旭出席「府城隍巡城祭」記者會，說明為何去年是台南400今年變建城300年。記者吳淑玲／攝影

台南迎接建城300年，但去年才辦過台南400，「過了1年怎麼反而倒退100年？」令許多民眾混淆，台南市文化局代理局長林韋旭出席「府城隍巡城祭」記者會表示，台南府城是在1725年5月9日獲准建城，今年剛好滿300年，而台南400是荷蘭人在安平築城起算，但可往前推到更久遠的文化，因此以台南400為代表而不是台南400年。

林韋旭表示，一開始清廷不同意台灣建城，是因台灣地處偏遠，擔心萬一有人心佔城官府就無法平亂，一直到朱一貴事件後，民間也一再發起，台灣知府簽呈給皇帝，在1725年5月9日獲准建城，因此到2025年就剛好滿300年。而去年「台南400」是以台南代表台灣的歷史，除了1624年荷蘭人在安平築熱蘭遮城建城算起400年，但還可以向前更早甚至史前文化，因此以400代表攸久的歷史而沒用「年」。

林韋旭說，台灣府城隍廟的「府城隍 巡城祭」遶境巡城活動」是很有意義的活動，城隍爺是社稷神，代表是顧土地、顧城池很重要的神明，府城每年都有城隍遶境是保佑國泰民安，豐衣足食，今年活動將從大東門出發，依序經過大南門、大西門、大北門，最後回到台灣府城隍廟參拜，透過遶行府城四座城門及城牆之範圍，象徵守護台灣府城、護佑百姓的神聖使命。

林韋旭也說明四座城門的正確名稱，大東門「迎春門」，大南門「南寧門」、大西門「鎮海門」、大北門「拱辰門」，透過巡城和走讀活動，讓民眾了解府城門的歷史，包括城門和是如何成立的，與地理文化的關係，像大北門就和柴頭港溪有關，是非常豐富的地理和文化活動，帶領民眾進一步了解台南府城。

台南建城300年是藉由清代城牆營造的歷史探討城市治理的議題，重現城市紋理和歷史空間感的堆疊特色，目前唯一還可通行的城門是國定古蹟兌悅門；另遷移到成大校園內的是小西門（靖波門）。

台灣府城隍最知名的「爾來了」牌匾。記者吳淑玲／攝影
台灣府城隍最知名的「爾來了」牌匾。記者吳淑玲／攝影
府城大南門正確名稱是「寧南門」。記者吳淑玲／攝影
府城大南門正確名稱是「寧南門」。記者吳淑玲／攝影
府城大東門正確名稱是「迎春門」。記者吳淑玲／攝影
府城大東門正確名稱是「迎春門」。記者吳淑玲／攝影
府城大南門正確名稱是「寧南門」。記者吳淑玲／攝影
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