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去年颱風衝擊濁水溪治沙 因應今年汛期中央再開處方

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
濁水溪治理沙害成效佳，但去年遭颱風侵襲，主要河道灘地再現大面積裸露地，經4河分署全面再搶救治理，裸露地已明顯改善。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪治理沙害成效佳，但去年遭颱風侵襲，主要河道灘地再現大面積裸露地，經4河分署全面再搶救治理，裸露地已明顯改善。記者蔡維斌／翻攝

雲林濁水溪多年治理揚塵已見成效，不料去年7月凱米颱風侵襲造成河床裸露地增加至849多公頃，沿岸居民感受空品變差。水利署第4河川分署表示，經積極防治，目前僅剩170公頃裸露地。因應汛期將至，將加強疏浚，並於重點區域設置緊急應變機具，以防治砂再受衝擊。

針對濁水溪嚴重揚塵，2018年時任行政院長的現任總統賴清德視察，以治理揚塵經費無上限，表達治理決心，幾年整治下來，河床裸露面積從約1600公頃到去年7月大幅減少的剩99公頃，揚塵日也從原本50多天降至2天，成效良好。

不料，去年凱米颱風後，河水沖刷導致裸露地再大量浮現，去年底到今年初的季風期包括西螺和崙背地 民眾再受到揚塵侵襲，擔憂過去「呷飯攪沙」的日子將再重演。

4河分署表示，凱米颱風後已全面加強防治措施，包括水覆蓋、河道整理、防洪林帶、空灑草籽、鋪設稻草蓆，裸露地已善到100公頃以下，但10月底康芮颱風再次破壞，裸露面積又變大至494公頃，經持續努力後目前裸露面積剩170公頃的可控範圍，並不致會產生揚塵，經統計到目前整體治理總面積達1823公頃。

副分署長張朝恭表示，今年汛期將至，目前已針對河道瓶頸加強疏浚，確保主河道通洪能力，減少河道裸露面積，同時也降低揚塵風險並提升河防安全，另也已培育完成複式斷面區域的新植防洪林帶，推動長效型綠覆植生，將可增強河道抗風韌性，避免再遭衝擊。此外也將評估河道內揚塵高風險潛勢區位，在重點區域布設緊急應變機具，預先整備稻草蓆等覆蓋材，汛期防治工作仍會持續進行。

雲林縣環保局統計，去年上半年揚塵日2天、下半年度12天，經4河分署治理，目前為3天，因應汛期將至，會與4河分署密切合作避免裸露地再增加。

濁水溪治理沙害成效佳，但去年遭颱風侵襲，主要河道灘地再現大面積裸露地，經4河分署全面再搶救治理，裸露地已明顯改善。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪治理沙害成效佳，但去年遭颱風侵襲，主要河道灘地再現大面積裸露地，經4河分署全面再搶救治理，裸露地已明顯改善。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪治理沙害成效佳，但去年遭颱風侵襲，主要河道灘地再現大面積裸露地。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪治理沙害成效佳，但去年遭颱風侵襲，主要河道灘地再現大面積裸露地。記者蔡維斌／翻攝

凱米颱風 濁水溪 雲林

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