康橋環島車隊遭撞引話題 台南麻豆國中單車環島討論中

康橋國際學校單車環島成年禮活動在彰化發生車禍意外，引發各界對特殊畢旅活動安全關注，其中，台南麻豆國中往年也曾帶畢業生單車環島做公益，且已連續10屆，麻豆國中校長蔡淑芬表示，新聞曝光後，家長及學生紛紛都在關注今年活動是否會舉辦，不過目前一切仍在討論中。

蔡淑芬表示，帶畢業生進行單車環島活動，安全絕對是學校的第一優先考量，該活動迄今已舉辦10屆，今年是否要辦還在討論中，不過，行前場勘及前置工作仍有事先安排準備；近期新聞曝光後，部分家長確實會憂心安全問題，但往年學生及家長都很支持與期待該活動舉辦。

另外，安南區南興國小畢業單車騎行活動迄今15年，今年已順利完成活動，南興國小校長黃寶東說，畢業鐵騎行活動路線目前以台南市境內為主，不過每年路線都有逐漸拉長，對學生來說也是一項很特別的體驗。

黃寶東強調，校方在行前的路線安排與規畫上都相當注重安全，且事前也會與在地自行車鏈條製造商桂盟等專業單位合作，指導學生安全、正確騎乘單車，騎行時則有補給車及老師隨時注意交通安全；近期新聞事件曝光後，家長難免有些憂心，但教育不能因噎廢食，後續應該還是會繼續舉辦畢業鐵騎行活動。