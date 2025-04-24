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台南建城300年「府城隍巡城祭」首度擴大遶巡4大古城門

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣府城隍廟結合台南建城300年，將在5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境巡城，民政局長姜淋皇（左二）與代理文化局長林韋旭（右二）與主委郭榮哲共同出示首創鳥瞰視角「路關圖」。記者吳淑玲／攝影
台灣府城隍廟結合台南建城300年，將在5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境巡城，民政局長姜淋皇（左二）與代理文化局長林韋旭（右二）與主委郭榮哲共同出示首創鳥瞰視角「路關圖」。記者吳淑玲／攝影

台灣府城隍廟今年迎來創廟356周年，適逢台南建城300年，預計5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境活動。今天首度以鳥瞰視角繪製的遶境路關地圖，標示府城舊城門與沿線重要文史景點，是國內廟會活動地圖的創舉，展現文化與教育兼具的深層意義。

本次活動由台灣府城隍廟與全台11間城隍廟共同參與，將從大東門起駕，依序繞行大南門、大西門、大北門，最終返回台灣府城隍廟，象徵巡視舊城、祈求庇佑。主辦單位表示，「巡」城亦為「尋」城，盼喚起民眾對古城門與城牆遺跡的關注。

府城隍廟主委郭榮哲表示「城隍」一詞本有「城牆」與「護城河」之意，「城隍爺」遶境即有巡視城門保境衛民的祈福意義，將從大東門出發，依序經過大南門、大西門、大北門，最後回到台灣府城隍廟參拜，遶行府城四座城門及城牆範圍，象徵守護府城、護佑百姓。

遶境地圖設計亮點由聚珍台灣團隊耗時半年設計製作，首次以鳥瞰圖風格設計遶境地圖，結合台南建城300年意象，強調城門與城牆的地理關係，製圖過程需進行空間變形處理，兼顧地理精準與視覺清晰，為自日治時期鳥瞰圖以來的創新嘗試。

地圖資訊豐富，有繪師青葉唯在遶境路線配置上用心構圖，提升可讀性與藝術感，廟宇文史與地理資訊專家方怡中老師，負責標示沿線文化景點。地圖封面由七爺八爺經過城門畫面開場，引導民眾進入遶境情境，首批製作2千份。

「府城隍 巡城祭」遶境將重現1980年「迓城隍」盛況，推出全新「真人版二十四司爺」陣頭，來自全台11間城隍廟(臺北府城隍廟、松山霞海城隍廟、新竹都城隍廟、彰邑城隍廟、彰邑田洋城隍廟、嘉義城隍廟、左營鳳邑舊城城隍廟，以及台南在地小南城隍廟、米街忠澤堂、西門水流城隍祠、全台首邑縣城隍廟)參與，盛況空前。

聚珍台灣團隊王子碩展示首次以鳥瞰圖風格製作台灣府城隍路關地圖，並配合台南建城300年結合府城的城門城牆地理關係記者吳淑玲／攝影
聚珍台灣團隊王子碩展示首次以鳥瞰圖風格製作台灣府城隍路關地圖，並配合台南建城300年結合府城的城門城牆地理關係記者吳淑玲／攝影
台灣府城隍廟巡城遶境結合台南建城300年，將在5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境巡城活動，首創鳥瞰視角「路關圖」今天亮相。記者吳淑玲／攝影
台灣府城隍廟巡城遶境結合台南建城300年，將在5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境巡城活動，首創鳥瞰視角「路關圖」今天亮相。記者吳淑玲／攝影
台灣府城隍廟巡城遶境結合台南建城300年，將在5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境巡城活動，首創鳥瞰視角「路關圖」今天亮相。記者吳淑玲／攝影
台灣府城隍廟巡城遶境結合台南建城300年，將在5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境巡城活動，首創鳥瞰視角「路關圖」今天亮相。記者吳淑玲／攝影

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