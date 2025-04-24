台南建城300年「府城隍巡城祭」首度擴大遶巡4大古城門

台灣府城隍廟今年迎來創廟356周年，適逢台南建城300年，預計5月3日舉辦「府城隍 巡城祭」遶境活動。今天首度以鳥瞰視角繪製的遶境路關地圖，標示府城舊城門與沿線重要文史景點，是國內廟會活動地圖的創舉，展現文化與教育兼具的深層意義。

本次活動由台灣府城隍廟與全台11間城隍廟共同參與，將從大東門起駕，依序繞行大南門、大西門、大北門，最終返回台灣府城隍廟，象徵巡視舊城、祈求庇佑。主辦單位表示，「巡」城亦為「尋」城，盼喚起民眾對古城門與城牆遺跡的關注。

府城隍廟主委郭榮哲表示「城隍」一詞本有「城牆」與「護城河」之意，「城隍爺」遶境即有巡視城門保境衛民的祈福意義，將從大東門出發，依序經過大南門、大西門、大北門，最後回到台灣府城隍廟參拜，遶行府城四座城門及城牆範圍，象徵守護府城、護佑百姓。

遶境地圖設計亮點由聚珍台灣團隊耗時半年設計製作，首次以鳥瞰圖風格設計遶境地圖，結合台南建城300年意象，強調城門與城牆的地理關係，製圖過程需進行空間變形處理，兼顧地理精準與視覺清晰，為自日治時期鳥瞰圖以來的創新嘗試。

地圖資訊豐富，有繪師青葉唯在遶境路線配置上用心構圖，提升可讀性與藝術感，廟宇文史與地理資訊專家方怡中老師，負責標示沿線文化景點。地圖封面由七爺八爺經過城門畫面開場，引導民眾進入遶境情境，首批製作2千份。