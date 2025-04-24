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嘉縣布袋獨特信仰神轎衝水路迎客王 信眾熱情參與

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉辦「衝水路、迎客王」活動，為沿海地區一年一度文化宗教盛事，已有200多年歷史；轎班抬神轎衝水路具獨特性，吸引眾多信眾共襄盛舉。

每年農曆3月27日嘉應廟王爺聖誕時，成千上萬的信徒就會來到台17線旁新塭國小西側王爺窟（王船碼頭）觀看的「衝水路、迎客王」活動；今天在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑及嘉應廟主委蔡文彬等主祭者焚香祭拜上天後展開。

嘉應廟尹王爺所乘坐的神轎率先衝入水中迎接客王，其餘神轎陸續跟進，直到感應客王降臨才上岸起駕回鑾。神轎回程途中，信眾紛紛趴跪在路中，等待「鑽轎腳」以求平安。

翁章梁接受媒體聯訪表示，「衝水路、迎客王」為布袋鎮新塭地區的民俗活動，其形式罕見、具獨特性，成地方特色，邀請全國民眾每年農曆3月27日到新塭體驗這項特殊宗教盛事，並感受當地好客的人情味。

嘉義縣文觀局指出，嘉應廟供奉了22尊王爺（客王）， 2尊輪流坐鎮廟內，另外13尊負責巡守海域、7尊巡守山區。傳說每年農曆3月27日是王爺的聖誕，在外巡守的20尊王爺會聚集在布袋鎮新塭外海一艘無形的王船上，海水漲潮時王船順著溪流進入新塭地區的王爺窟（王船碼頭），之後齊到嘉應廟「作客」，並接受信眾參拜。地主尹王爺等眾神則特別以衝水路的方式迎接，展現地主的歡迎之情。

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