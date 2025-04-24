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台南人口密集東區仁德區常淹水 1.9億建文忠調節池改善
台南人口最密集東區與仁德區長期有淹水問題，市府爭取1.9億元，在文忠公園內進行「文忠調節池新建暨排水改善工程」，調節池提供6425立方公尺滯洪空間，可減緩積水。市長黃偉哲今視察強調持續推動水利建設與強化防災能力。
台南市東區及仁德區中山路、自由路、裕義路一帶大雨經常積淹水。市政府爭取前瞻基礎建設計畫經費改善。因應汛期將近整備，黃偉哲今天與市議員郭鴻儀、曾培雅前往文忠公園視察工程成果，了解整體成效及後續維護管理，期盼有效發揮防汛量能與精進治水成效。
水利局表示，東門路一帶原規畫以下水道幹線延伸方式改善，但由於該區為重要交通幹道，且地下管線錯綜複雜，因此推動過程中經歷許多困難，而在經過多次檢討與評估後，最終採取「分散逕流與地下滯洪」綜合治水策略，並於文忠公園內新建多功能調節池。
市府表示，工程結合地方需求，同步改善公園設施並增設運動休憩空間，讓文忠公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地，去年底前完工後已成為鄰里居民日常活動與親子休閒的好去處。
黃偉哲表示，近年來短時強降雨頻繁，常造成超出排水系統負荷的雨量，尤其東區東門路與自由路口因地勢低窪與坡度問題，過往常在豪雨時出現嚴重積水。此次工程完工後不僅顯著提升區域排水能力成效，更可保護當地居民生活安全。
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