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因應美國關稅衝擊 南市勞工局掌握協助勞工穩定就業

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
勞工局今天在白河關子嶺辦理第2場次勞動法令宣導會，針對近期許多產業恐受美國關稅衝擊，勞工局也藉此說明政府提供各項支持性協助方案。圖／南市勞工局提供
勞工局今天在白河關子嶺辦理第2場次勞動法令宣導會，針對近期許多產業恐受美國關稅衝擊，勞工局也藉此說明政府提供各項支持性協助方案。圖／南市勞工局提供

因應美國關稅衝擊，南市勞工局主動輔導關懷企業工會及受影響產業勞工，密切掌握減班休息等情況，所幸，台南目前尚未傳出有產、企業出現減班休息等通報，勞工局也分析，美方對等關稅因延後3個月實施，產業目前仍正常排班，且不少產業反而是趕著出貨。

勞工局今天在白河關子嶺辦理第2場次勞動法令宣導會，透過專業講師講解法規要點、案例分享及實務操作指引等，增進企業管理人員與勞工代表，對勞動法令的認識及提升；近期因許多產業恐受美國關稅衝擊，勞工局也藉此說明政府提供各項支持性協助方案。

勞工局表示，因應美國關稅衝擊，目前密切掌握情勢發展，並主動關懷企業工會及受影響產業勞工，會中也說明減班休息協商及通報機制，並提供事業單位僱用安定措施及充電再出發計畫，避免事業單位受關稅衝擊而解僱勞工。

其中，僱用安定措施主要提供減班休息勞工薪資差額補貼，最長12個月；充電再出發計畫則是鼓勵勞工減班休息期間可參與職訓，將核發訓練津貼，目前台南市暫時尚未有事業單位通報減班或大量解僱等情況。

勞工局強調，後續勞工若因受美國關稅衝擊被解僱而影響自身權益，將提供勞資爭議調解、法律扶助及工資墊償等措施，來確保勞工債權。此外，會中也針對職場霸凌等新興勞資議題，透過專業講師分享實務經驗，以增進勞資雙方對該議題的認識。

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