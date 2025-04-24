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校園種石斛蘭感念辭世老母 王瓊玲：「媽媽樹」開花了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學教授作家王瓊玲與百歲人瑞老母親王林金花生前親熱互動。圖／王瓊玲提供
中正大學教授作家王瓊玲與百歲人瑞老母親王林金花生前親熱互動。圖／王瓊玲提供

嘉義縣梅山鄉出身的海峽兩岸知名學者作家、中正大學中文系教授王瓊玲，與家人感念2年多前以101歲高齡辭世的老母親王林金花，養育之恩，一起出資，委託園藝專家，在母親生前與閨蜜相處的梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗，王瓊玲說，「「媽媽樹開花了，梅山春暖、金花銀花滿春天。」

王瓊玲說，「媽媽有2個名字。身分證上是：王林金花。梅山故鄉人卻都喊她：銀花姐、銀花姑、銀花姨婆。媽媽走了，雖然是101歲的高齡，還是讓王家子孫，哀思懷念不已。後來，二哥王國平提議，也徵求梅山國小校長的同意。

於是，金花媽媽的兒女們，一起出資，委託園藝專家，在梅山國小校園內的2棵大樹上，種植了美麗的石斛蘭。2年過去了，石斛蘭花開滿樹。梅山春暖、金花銀花滿春天！」

她說，母親辭世到10月7日滿3周年，她根據媽媽和日治時期真人真事，創作「一夜新娘」、「阿惜姨」、「含笑」、「駝背漢與花姑娘」等小說。媽媽共生育8個兒女，媽媽從小是養女，身世坎坷，又歷經戰亂，卻生性樂觀。「母親非常擅長說故事，說起故事就栩栩如生，才勾引出她創作小說的興趣和能量。

王瓊玲表示，平常，媽媽常到梅山國小校園，和一群「老閨蜜們」運動和聊天，所以，子女們才會想到在梅山國小，選擇她和老閨蜜們常聚會的兩棵媽媽樹，在樹上種植石斛蘭，期待年年春來，花開滿樹。

王瓊玲說，梅山是她的根，她在梅山吸收空氣、養分，喝梅山水長大，接受梅山人栽培，尤其記得小時候幫父親賣春聯，鄉親們鼓勵她，稱讚她父親「公道伯」，讓她旅居在外，受到委曲，就會想到鄉親們鼓勵提攜。學術研究，讓她安身立命；小說創作，讓她發光發熱。從事小說創作時，讓她感到無比快樂。

王瓊玲專研古典小說，著有「野叟曝言研究」、「清代四大才學小說」、「古典小說縱論」、「野叟曝言作者夏敬渠年譜」、「夏敬渠與野叟曝言考論」等學術專著，是兩岸第一位提出「才學小說」的學者。

中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲百歲人瑞老母親王林金花（右二）生前與一群「老閨蜜們」，常在梅山國小校園運動聊天。圖／王瓊玲提供
中正大學教授作家王瓊玲百歲人瑞老母親王林金花（右二）生前與一群「老閨蜜們」，常在梅山國小校園運動聊天。圖／王瓊玲提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲與百歲人瑞老母親王林金花生前親熱互動。圖／王瓊玲提供
中正大學教授作家王瓊玲與百歲人瑞老母親王林金花生前親熱互動。圖／王瓊玲提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供
中正大學教授作家王瓊玲與家人感念辭世老母親王林金花，在梅山國小校園2棵大樹上，種植美麗石斛蘭，2年過去，花開滿樹美麗。圖／醫師葉和榮拍攝提供

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