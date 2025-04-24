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首創以水換水 台南仁德再生水廠啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府斥資10億興建仁德再生水廠，每天可提供8千噸再生水量，並以仿碳交易概念，媒合奇美實業與台積電交換水權，滿足雙方用水需求。記者萬于甄／攝影
台南市政府斥資10億興建仁德再生水廠，每天可提供8千噸再生水量，並以仿碳交易概念，媒合奇美實業與台積電交換水權，滿足雙方用水需求。記者萬于甄／攝影

南科學園區每天用水量高達10數萬噸，其中一半用量來自再生水，台南市政府為強化水資源韌性，斥資8.62億元興建仁德再生水廠，昨天通水啟用，每天約可提供8000噸再生水量，並仿碳交易概念，媒合奇美實業與台積電交換水權，首創「以水換水」模式，滿足雙方用水需求。

黃偉哲說，面對極端氣候挑戰，民生和工業用水如何分配及利用成為重要課題，仁德再生水廠啟用後，不僅提升台南再生水處理與供應能量，也導入「1滴水至少用2次」的換水模式，擴大再生水使用範圍，突破以往僅供特定區域的限制。

他提到，仁德再生水廠採取全國首創「以水換水」模式，送南科供台積電使用的再生水，就近供應仁德當地的奇美實業使用，奇美則釋出自來水使用量作為台積電自來水使用額度，除節省17億元從仁德再生水廠到南科埋管30公里的建設成本，更滿足雙方用水需求，符合環保永續目標。

內政部政務次長董建宏說，AI產業發展下，未來用水、用電量相當龐大，內政部很重視各地再生水廠建設計畫，仁德再生水廠是南市府努力爭取的成果，替國家在水資源回收與再生利用上打造前瞻性典範。

水利局說明，仁德再生水廠工程總經費約8.62億元，每天約可提供8000噸再生水量，全市目前已建置永康、安平及仁德3座再生水廠，每天總供應量為6.3萬噸，預計明年可達9萬噸，讓市民與產業都獲得穩定供水。

內政部 南科 台南 台積電 水利局 水資源 黃偉哲

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