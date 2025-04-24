聽新聞
0:00 / 0:00

台南查核光電場 4月29日辦說明會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市經發局副局長蕭富仁（中）說明 光電查核作業。圖／南市經發局提供
台南市經發局副局長蕭富仁（中）說明 光電查核作業。圖／南市經發局提供

台南市推動綠能，備案裝置容量至今年3月底已達4.82百萬瓩，年供電量可支應147.8萬戶家庭，遠超出南市74萬戶用電需求約2倍，年減碳約296.19萬公噸，為確保案場營運品質，經發局2023年起查核223件，59件發現重大缺失移送裁處 ，其中1件廢止興辦計畫；另外80件發現一般缺失由業者改善中，經確認完成改善才解除列管。

南市積極推動陽光電城計畫，其中，屋頂型1萬2072件，備案裝置容量2.07百萬瓩；地面型1347件，備案裝置容量2.75百萬瓩，經發局針對地面型案場嚴加查核，59件現場配置與原興辦計畫不符，移送裁處，1件廢止興辦計畫；另外80件一般缺失請業者進行環境改善。

市長黃偉哲表示，台南為重要科技產業聚落，穩定綠電供應對企業永續至關重要。推動再生能源不僅有助減碳，也能降低產品碳足跡，提升企業國際競爭力。市府將持續與業者合作，強化場域管理，打造可追溯、可信賴的綠電來源。

市府提醒，隨著汛期將至，光電下方須防範積水，避免疏於管理釀成意外，經查違規者，將裁罰6萬至30萬元。另，為提升業者對查核作業的認識，29日上午將在民治市政中心社福大樓舉辦地面型太陽光電案場查核作業說明會，上網報名或洽經發局能源科（電話06-6351458）。

台南 減碳 碳足跡

延伸閱讀

成大、SLB簽署戰略夥伴關係 推動台灣減碳工程

桃園經發局：與台電建合作平台 縮短公共工程送電時間

台南綠電全國第一 59件光電場查核重大缺失移送最重廢照

台南呼應地球日全力能源轉型 光電累積備案容量突破4.8GW

相關新聞

首創以水換水 台南仁德再生水廠啟用

台南科學園區每天用水量高達10數萬噸，其中一半用量來自再生水，台南市政府為強化水資源韌性，斥資8.62億元興建仁德再生水...

台南查核光電場 4月29日辦說明會

台南市推動綠能，備案裝置容量至今年3月底已達4.82百萬瓩，年供電量可支應147.8萬戶家庭，遠超出南市74萬戶用電需求...

2025臺南國際龍舟錦標賽 4/23開放報名

2025臺南國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日在臺南運河舉行，今年度的龍舟競賽自4月23日起開放報名至5月2日截止，臺南市長黃偉哲歡迎全國好手齊聚臺南，角逐最高獎額30萬元。 黃偉哲市長表示，

曾為高凌風、豬哥亮排解道上糾紛 縱貫線教父「黑松」驚傳過世

綽號「黑松」的雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常抗病多年，傳出昨天辭世，享年76歲，其女兒、雲林縣議員蔡孟真今證實父親昨晚在家過世...

集結國內外藝術家與在地店家打造藝術季 重溫斗六舊城魅力

為喚起大家對雲林斗六舊城的關注，雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日...

小朋友最愛！台南市營區變身首座「軍事特色公園」今啟用

台南市政府積極推動特色遊戲場建設，位在東區南紡購物中心對面的「精忠公園特色遊戲場」正式啟用，這是南台灣首座以軍事元素為設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。