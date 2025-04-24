台南查核光電場 4月29日辦說明會

台南市推動綠能，備案裝置容量至今年3月底已達4.82百萬瓩，年供電量可支應147.8萬戶家庭，遠超出南市74萬戶用電需求約2倍，年減碳約296.19萬公噸，為確保案場營運品質，經發局2023年起查核223件，59件發現重大缺失移送裁處 ，其中1件廢止興辦計畫；另外80件發現一般缺失由業者改善中，經確認完成改善才解除列管。

南市積極推動陽光電城計畫，其中，屋頂型1萬2072件，備案裝置容量2.07百萬瓩；地面型1347件，備案裝置容量2.75百萬瓩，經發局針對地面型案場嚴加查核，59件現場配置與原興辦計畫不符，移送裁處，1件廢止興辦計畫；另外80件一般缺失請業者進行環境改善。

市長黃偉哲表示，台南為重要科技產業聚落，穩定綠電供應對企業永續至關重要。推動再生能源不僅有助減碳，也能降低產品碳足跡，提升企業國際競爭力。市府將持續與業者合作，強化場域管理，打造可追溯、可信賴的綠電來源。

市府提醒，隨著汛期將至，光電下方須防範積水，避免疏於管理釀成意外，經查違規者，將裁罰6萬至30萬元。另，為提升業者對查核作業的認識，29日上午將在民治市政中心社福大樓舉辦地面型太陽光電案場查核作業說明會，上網報名或洽經發局能源科（電話06-6351458）。