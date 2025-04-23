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台南推鳳梨食農教育 「愛鳳醬」DIY入菜助行銷

中央社／ 台南23日電

台南鳳梨進入產季，台南農業局與山上區農會今天在永康區舉辦食農教育推廣活動，提供鮮果品嘗及副產品「愛鳳醬」DIY體驗，要讓更多民眾感受鳳梨也能製成美味料理。

台南市農業局與山上區農會合作，今天在永康區東橋里活動中心舉辦「鳳送好梨」食農教育推廣活動，現場除展示當季鳳梨農產品，並規劃鮮果品嘗及「愛鳳醬」DIY體驗，吸引不少民眾參與。

農業局長李芳林表示，台南市鳳梨種植面積約1574公頃，全國各縣市排名第2，其中山上區種植面積約190公頃，為台南市第3大產地，目前正值山上區鳳梨產季，金鑽鳳梨色澤金黃、果肉甜中帶酸，香氣濃郁。

李芳林指出，鳳梨富含膳食纖維、維生素B1、維生素C、有機酸及多種礦物質，不僅新鮮可口，也可加工製成鳳梨酥、鳳梨乾等農產品，廣受消費者喜愛。

此次活動規劃「愛鳳醬DIY」體驗課程，讓參與民眾親手製作「愛鳳醬」，並搭配現場鳳梨果品品嚐，推廣「食當季、吃在地」理念，盼讓更多人認識並支持在地優質農產品。

山上區農會指出，農會設有合法農產加工廠，製作鳳梨乾及頗受市場歡迎的蔭鳳梨豆醬「愛鳳醬」等副產品，並推出愛鳳醬食譜提供消費者參考，用愛鳳醬做出美味家常料理，以往民眾大多覺得愛鳳醬只能拿來煮湯，其實蒸、煮、炒樣樣行，方便料理，簡單好上手。

台南 農會 鳳梨酥

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