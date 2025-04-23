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2025臺南國際龍舟錦標賽 4/23開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

2025臺南國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日在臺南運河舉行，今年度的龍舟競賽自4月23日起開放報名至5月2日截止，臺南市長黃偉哲歡迎全國好手齊聚臺南，角逐最高獎額30萬元。

黃偉哲市長表示，2025臺南國際龍舟錦標賽訂於5月27日至5月31日(端午節)於臺南運河安億橋至承天橋舉行，划龍舟為最具代表性的端午節活動，為延續端午嘉年華之熱鬧氣氛，今年龍舟競賽周邊規劃攤商展售及文化展演活動，包含臺南在地美食、農特產及文創市集等攤位，還有多項體適能闖關等親子體驗活動，希望藉由一年一度的龍舟賽事傳遞全民運動的樂趣。

體育局長陳良乾表示，2025臺南國際龍舟錦標賽競賽組別分為大型龍舟賽：包含公開男子組、公開女子組、高中(職)男子組、高中(職)女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組、工商團體組(企業類組、社團類組)及公教組；小型龍舟賽則包含公開男子組及公開女子組，大型龍舟賽公開組獎金最高更達30萬元，歡迎全臺各方龍舟勇士踴躍組隊參加2025臺南國際龍舟錦標賽。

聚傳媒

端午節 臺南 龍舟賽

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