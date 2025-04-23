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集結國內外藝術家與在地店家打造藝術季 重溫斗六舊城魅力

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華，圖為中央商場二樓展場。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華，圖為中央商場二樓展場。記者陳雅玲／攝影

為喚起大家對雲林斗六舊城的關注，雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華。

早年斗六的軍警政單位座落於斗六火車站附近，周遭的西市場、雲中街、太平老街是當地居民的生活軸心，藝術季策展人王新衡表示，近年斗六行政中心向外遷移，3年前雲林科技大學智地中心發起舉辦斗六舊城藝術季，讓在地居民重新感受舊城風華，今年更攜手豐泰文教基金會共同舉辦。

策展人關有仁表示，今年展覽邀請陳建維、吉田敦、張真輔、李朝倉、李蕢至、吳榮、徐揚聰等7名國內外藝術家創作，以展覽、工作坊、走讀導覽等方式呈現，並搭配雲科大智地中心內8組團隊跨科技策展，讓民眾在舊城巷弄間發現創意與歷史的對話。

其中中央商場2樓有藝術家張真輔「猴子去斗六」壁畫，及日本藝術家吉田敦的「針車夜晚物體」，就連許多在地商家都不曾去過中央商場2樓，可藉此機會一窺究竟。

王新衡表示，今年活動更集結魔羯魚祈福館、永和銀樓、仁德咖啡等10家在地商家舉辦街角館特展，透過店家故事，與舊城區歷史結合，呈現斗六舊城的文化底蘊及脈絡。豐泰文教基金會林金陽董事長表示，藝術是生活中的心靈甘泉，貼近生活的藝術家創作及街角館生活美學更能洗滌心靈。

斗六舊城藝術季26日晚上開幕，當天將在太平老街封街部分路段，展演時代歌舞劇「舊城演藝」，闡述斗六歷史上的重要節點，如何造就舊城百年風華，展出期間將透過工作坊、志工參與、學校導覽及分享會等活動，串連在地人文故事與生活記憶，讓藝術不只是觀賞，更是一種地方參與與連結。

雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華，圖為中央商場二樓展場。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華，圖為中央商場二樓展場。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華，圖為中央商場。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華，圖為中央商場。記者陳雅玲／攝影
斗六舊城藝術季集結魔羯魚祈福館、永和銀樓、仁德咖啡等10家在地商家舉辦街角館特展，圖為仁德咖啡展出押花畫作。圖／仁德咖啡提供
斗六舊城藝術季集結魔羯魚祈福館、永和銀樓、仁德咖啡等10家在地商家舉辦街角館特展，圖為仁德咖啡展出押花畫作。圖／仁德咖啡提供
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日透過藝術、音樂與舞蹈，帶領民眾穿越時空，走進歷史街區，感受斗六舊城的百年風華。記者陳雅玲／攝影
斗六舊城藝術季集結魔羯魚祈福館、永和銀樓、仁德咖啡等10家在地商家舉辦街角館特展，圖為仁德咖啡展出押花畫作。圖／仁德咖啡提供
斗六舊城藝術季集結魔羯魚祈福館、永和銀樓、仁德咖啡等10家在地商家舉辦街角館特展，圖為仁德咖啡展出押花畫作。圖／仁德咖啡提供

斗六 藝術家 雲林

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