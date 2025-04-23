小朋友最愛！台南市營區變身首座「軍事特色公園」今啟用
台南市政府積極推動特色遊戲場建設，位在東區南紡購物中心對面的「精忠公園特色遊戲場」正式啟用，這是南台灣首座以軍事元素為設計靈感的主題遊戲場，原為陸軍五四工兵群營區，市府透過市地重劃與多次社區座談，廣納民意，打造出具有在地歷史記憶的軍事主題遊戲場。
市長黃偉哲表示，平實園區原本是陸軍五四工兵群駐紮營區，經過市地重劃之後成為公園用地，市府經過多次座談廣納居民意見，以原來的軍事設施為主題設置遊戲場，目前台南市已有交通特色的遊戲場，也有軍事特色的遊戲場，未來會持續推動更多的特色遊戲場。
市長黃偉哲指出，精忠公園鄰近商場，親子可同時享受購物與遊憩樂趣，有望成為假日熱門的新景點。他也強調，未來將持續督促維護單位做好設施保養與安全管理，提供市民安心使用的公共空間。
台南市府斥資1500萬元建設園區，將原屬陸軍五四工兵群駐紮營區的公園用地，承襲在地原來的陸軍營區的歷史軌跡設有多功能工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、迷走跳樁、小小工兵沙坑以及「500障礙闖關」等軍事風格遊具，結合五感體驗，激發兒童創意與協調力。園區同時設有無障礙遊戲路徑、遮陽避雨設施與景觀照明，打造全齡友善的休憩空間。
啟用典禮上午由市長黃偉哲親自主持，立委林俊憲、市議員曾培雅、李宗霖、蔡筱薇、陳怡珍、周嘉韋等多位貴賓與在地居民共襄盛舉，黃偉哲上任以來，市府已在37區推動設置74座主題遊戲場，總投入達6億1400萬元，今天啟用的是第56座。
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