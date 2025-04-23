快訊

聖騎士出任務 賴總統指派陳建仁出席教宗葬禮

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

雲林國民運動中心將易主 縣府：原廠商9月終止合約將重新招商

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣國民運動中心2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出將轉換經營權，縣府證實該公司因經營方向調整，提前至今年9月底終止合約。記者陳雅玲／攝影
雲林縣國民運動中心2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出將轉換經營權，縣府證實該公司因經營方向調整，提前至今年9月底終止合約。記者陳雅玲／攝影

雲林縣國民運動中心2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出將轉換經營權，縣府證實該公司因經營方向調整，提前至今年9月底終止合約，目前正依促參法公開招商，力求9月新廠商無縫接軌。

雲林縣國民運動中心日前公告游泳池4月16日起暫停開放，網傳運動中心可能關閉或轉換經營權，縣府教育處表示，國民運動中心2019年開幕，受疫情衝擊，凱格大巨蛋運動公司申請合約展延到2026年，因公司經營方向調整，放棄優先續約權利，雙方協調後，將於今年9月底終止合約。

凱格大巨蛋運動公司表示，依據合約規定，合約終止時要返還資產給縣府，因館內泳池漏水，目前正在進行修繕，才會暫時關閉，廠商估計修繕期間約2個月，其餘館內設施仍正常開放，目前5、6月團體課程持續招生，7月開始採單月招生。

雲林縣國民運動中心除正職員工約20人，另有多位合約教練、老師，凱格大巨蛋運動公司表示，會確保員工、消費者權益，將影響降到最低。

教育處表示，因應國民運動中心營運合約將終止，目前已依照促參法公開招商，邀請廠商承攬，預訂8月前完成招商、9月盤點移交，力求無縫接軌，原有的公益時段服務，也會請承攬廠商提出允諾時段。

雲林縣國民運動中心是雲林縣唯一一座國民運動中心，斥資3億元打造，2019年啟用，具備室內溫水游泳池、桌球室、櫸木高架地板的籃球場與羽球場、幼兒體適能教室、多間韻律教室及大型體適能中心等設施，因設備新穎，又有公益服務時段，吸引許多在地民眾使用。

大巨蛋 運動 雲林

延伸閱讀

影／426上凱道 彰化、南投、雲林縣長都會去「發出怒吼」

這幾位北部名醫組團將下鄉雲林看診 2天4場鄉親把握機會

中職／朱育賢最快29日二軍復出 徐若熙26日大巨蛋先發

把醫師請上山看診 雲林古坑樟湖移動式醫院開張讓居民超開心

相關新聞

集結國內外藝術家與在地店家打造藝術季 重溫斗六舊城魅力

為喚起大家對雲林斗六舊城的關注，雲林科技大學與在地商家、國內外藝術家合作，打造斗六舊城藝術季，將於4月26日至5月10日...

小朋友最愛！台南市營區變身首座「軍事特色公園」今啟用

台南市政府積極推動特色遊戲場建設，位在東區南紡購物中心對面的「精忠公園特色遊戲場」正式啟用，這是南台灣首座以軍事元素為設...

雲林國民運動中心將易主 縣府：原廠商9月終止合約將重新招商

雲林縣國民運動中心2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出將轉換經營權，縣府證實該公司因經營方向調...

台南綠電全國第一 59件光電場查核重大缺失移送最重廢照

台南市推動光電成效全國第一，為加強光電案場查核，市府經發局從2023年辦理地面型案場查核，至今計查核223件，其中59件...

全中運的幕後英雄 台南用美食點心征服

全中運正在台南市舉辦，學校都放假，親師生都把握機會去旅遊，台南一群校長、老師犧牲假期，默默在團本部為各縣市隊職員服務，也...

嘉醫跨域服務新亮點 醫院內也有社區長照關懷站

嘉義市政府與全齡多元樂學發展協會合作，於衛生福利部嘉義醫院啟動「全齡樂學嘉醫站」，結合醫療資源與社區照顧的創新據點，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。