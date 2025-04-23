雲林國民運動中心將易主 縣府：原廠商9月終止合約將重新招商

雲林縣國民運動中心2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出將轉換經營權，縣府證實該公司因經營方向調整，提前至今年9月底終止合約，目前正依促參法公開招商，力求9月新廠商無縫接軌。

雲林縣國民運動中心日前公告游泳池4月16日起暫停開放，網傳運動中心可能關閉或轉換經營權，縣府教育處表示，國民運動中心2019年開幕，受疫情衝擊，凱格大巨蛋運動公司申請合約展延到2026年，因公司經營方向調整，放棄優先續約權利，雙方協調後，將於今年9月底終止合約。

凱格大巨蛋運動公司表示，依據合約規定，合約終止時要返還資產給縣府，因館內泳池漏水，目前正在進行修繕，才會暫時關閉，廠商估計修繕期間約2個月，其餘館內設施仍正常開放，目前5、6月團體課程持續招生，7月開始採單月招生。

雲林縣國民運動中心除正職員工約20人，另有多位合約教練、老師，凱格大巨蛋運動公司表示，會確保員工、消費者權益，將影響降到最低。

教育處表示，因應國民運動中心營運合約將終止，目前已依照促參法公開招商，邀請廠商承攬，預訂8月前完成招商、9月盤點移交，力求無縫接軌，原有的公益時段服務，也會請承攬廠商提出允諾時段。

雲林縣國民運動中心是雲林縣唯一一座國民運動中心，斥資3億元打造，2019年啟用，具備室內溫水游泳池、桌球室、櫸木高架地板的籃球場與羽球場、幼兒體適能教室、多間韻律教室及大型體適能中心等設施，因設備新穎，又有公益服務時段，吸引許多在地民眾使用。