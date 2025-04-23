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台南綠電全國第一 59件光電場查核重大缺失移送最重廢照

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局副局長蕭富仁（中）說明 光電查核作業。圖／南市經發局提供
台南市經發局副局長蕭富仁（中）說明 光電查核作業。圖／南市經發局提供

台南市推動光電成效全國第一，為加強光電案場查核，市府經發局從2023年辦理地面型案場查核，至今計查核223件，其中59件發現有現場配置與原興辦計畫不符重大缺失，移送裁處 ，其中1件已廢止興辦計畫；另有80件發現一般缺失，業者進行環境改善中，經確認完成改善才能解除列管。

台南市政府配合中央2050年淨零碳排政策，自2019年起推動「陽光電城計畫」，善用在地日照優勢及完備的光電產業鏈，積極推動太陽光電設施建置。市府統計，截至2025年3月底，屋頂型1萬2072件，備案裝置容量2.07GW；地面型1347件，備案裝置容量2.75GW。全市備案裝置容量已達4.82GW，預估每年可供147.8萬戶家庭用電，遠超過目前台南約73萬戶家庭數，年減碳效益上看296.19萬公噸。

市長黃偉哲指出，台南為全國重要科技產業聚落，穩定綠電供應對產業永續發展至關重要。市府推動再生能源不僅有助減緩溫室氣體排放，亦可降低產品碳足跡。因應全球對綠電來源可追溯性要求，提供在地可信賴綠電，已成台灣企業參與國際競爭的重要利器。市府將持續強化案場監督與管理，與業者攜手打造永續能源環境。

經濟發展局表示，市府自2023年起全面推動地面型太陽光電三階段查核制度，包含業者自主查核、例行查核及聯合稽查。查核內容涵蓋施工與營運管理，並要求業者落實維護工作。因汛期將至，業者應特別注意積水與災害防範，避免因疏於管理而釀災。

經發局指出，對於經查核發現缺失的案場，將限期改善；若屬重大違規，將移送土地主管機關裁罰6萬至30萬元，屆期未改善者更可能遭廢止設置計畫。截至目前，重大缺失案場均已依程序移送並限期改善，呼籲業者勿心存僥倖。

為提升業者對查核作業的認識，市府將於4月29日（周二）上午10時30分，在民治市政中心社會福利大樓階梯會議室舉辦「地面型太陽光電案場查核作業說明會」，報名網址：https://forms.gle/4UJDENAVLfPzjYQ9A。 或洽經發局能源科（電話06-6351458）。

南市經發局人員在地面型光電案場查核現場照證。圖／南市經發局提供
南市經發局人員在地面型光電案場查核現場照證。圖／南市經發局提供
南市經發局案場查核時人員必備裝置，由左至右為密錄器 (側錄查核過程)、捲尺 (量測案場的退縮距離)_。圖／南市經發局提供
南市經發局案場查核時人員必備裝置，由左至右為密錄器 (側錄查核過程)、捲尺 (量測案場的退縮距離)_。圖／南市經發局提供
南市經發局人員在地面型光電案場查核時，查核人員均需戴安全帽，並穿戴可供識別的背心與識別證。圖／南市經發局提供
南市經發局人員在地面型光電案場查核時，查核人員均需戴安全帽，並穿戴可供識別的背心與識別證。圖／南市經發局提供

光電 台南 永續 碳足跡

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