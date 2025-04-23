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全中運的幕後英雄 台南用美食點心征服

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府主辦2025全中運，服務團的團本部設在進學國小，6都團部稱許美食點心有夠讚。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府主辦2025全中運，服務團的團本部設在進學國小，6都團部稱許美食點心有夠讚。記者鄭惠仁／攝影

全中運正在台南市舉辦，學校都放假，親師生都把握機會去旅遊，台南一群校長、老師犧牲假期，默默在團本部為各縣市隊職員服務，也少不了台南的特色美食，首日的蔥肉餅就很驚豔，各縣市團部人員都稱許有加。

團本部表示，過去縣市辦全國性運動會都會送一些小禮物，今年伴手禮是贈送精美實用的在地生產名牌背包，而且主要美食無須立即享用，可帶回家分享親友，也是宣傳台南的好機會。

今年全中運由台南市政府主辦，其中服務部的團本部設在進學國小，各縣市的團部也設在此，每天處理選手的各服務事項。進學國小校長李添旺與永信國小校長吳博明率老師、志工服務，也用台南最有名的美食，讓各縣市團部感受到溫暖。

4月19日開賽第一天，就給各縣市團部帶來驚艷，有鄭記蔥肉餅、慶中街綠豆汁、釣鐘燒。李添旺說，首日部分縣市團部的人還沒到齊，點心份數多於人數，有團部認為吃不完會浪費，沒有多拿，但吃了蔥肉餅後欲罷不能，要拿回退回的份數，多麼好吃可想而知。

連日來的美食點心還有西井村滷味、春川煎餅、葡吉羅宋麵包、義豐冬瓜茶、章成麥芽餅、金桃家、連得堂煎餅、汪福記蜜餞、名東蛋糕、依雷特牛奶布丁、鱻味餅、大灣花生糖、安平小舖美食等。部分團部表示，因為每天要做的事情很多，沒時間去街區吃美食，但團本部提供這些美食，讓他們不用去排隊也吃得到。

過去全國性運動會，主辦城市都會送伴手禮，東西多樣化，不過，許多人拿到後可能放了好久沒用到。南市今年給近2萬名隊職員、裁判的伴手禮是國內知名品牌萬國背包，深受大家喜愛。台北市團部黃宏明說，2千500多個背包在賽前寄到石牌國小，把照片貼上網並通知領取後，大家都喜歡這麼精緻的皮包，一天裡就領完。新北市團部陳曉光也分享，設在進學國小的團本部，各項服務到位，許多校長、老師沒放假，持續在工作，教育局應好好鼓勵與嘉勉。

南市教育局副局長楊智雄說，感謝這些校長、老師及60多名志工的投入與幫忙，明天全中運就要結束，會把這一建議向上反映，給予應有的鼓勵。

台南市政府主辦2025全中運，伴手禮是萬國背包，新北市與台北市的團部都稱許禮物送得好。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府主辦2025全中運，伴手禮是萬國背包，新北市與台北市的團部都稱許禮物送得好。記者鄭惠仁／攝影
台北市全中運團部公認是最到位的團部，他們也稱許台南的美食有夠好吃。記者鄭惠仁／攝影
台北市全中運團部公認是最到位的團部，他們也稱許台南的美食有夠好吃。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府主辦2025全中運，服務團的團本部設在進學國小，6都團部稱許美食點心有夠讚。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府主辦2025全中運，服務團的團本部設在進學國小，6都團部稱許美食點心有夠讚。記者鄭惠仁／攝影

台南 美食

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