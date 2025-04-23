嘉醫跨域服務新亮點 醫院內也有社區長照關懷站

嘉義市政府與全齡多元樂學發展協會合作，於衛生福利部嘉義醫院啟動「全齡樂學嘉醫站」，結合醫療資源與社區照顧的創新據點，第一個利用醫院的空間與資源，提供多元課程和活動，並由專業師資團隊設計課程，促進長者的健康與自立。市長黃敏惠表示，這是突破醫療與社福合作的一大步。

嘉義市早在2011年便啟動了高齡友善城市的建設，如今再次領先全國，推動「樂齡勇壯城」計畫，結合多部門力量，創造友善環境。該計畫獲得多項獎項肯定，並持續推動創新服務，以維護長者尊嚴與價值。

市長黃敏惠表示，嘉義醫院突破醫療框架與社福合作，讓全齡多元樂學發展協會得以在優質的場地空間，與社區合作共創長輩幸福的第三人生。

全齡多元樂學發展協會理事長陳秀萍表示，成立嘉醫站旨在促進代間互動與學習，提升長者生活品質。

嘉義醫院院長莊仁賓表示，將透過多元活動與社區資源結合，提供全面照護服務，讓長輩享有如同「家」一般安心自在。