聽新聞
0:00 / 0:00
嘉醫跨域服務新亮點 醫院內也有社區長照關懷站
嘉義市政府與全齡多元樂學發展協會合作，於衛生福利部嘉義醫院啟動「全齡樂學嘉醫站」，結合醫療資源與社區照顧的創新據點，第一個利用醫院的空間與資源，提供多元課程和活動，並由專業師資團隊設計課程，促進長者的健康與自立。市長黃敏惠表示，這是突破醫療與社福合作的一大步。
嘉義市早在2011年便啟動了高齡友善城市的建設，如今再次領先全國，推動「樂齡勇壯城」計畫，結合多部門力量，創造友善環境。該計畫獲得多項獎項肯定，並持續推動創新服務，以維護長者尊嚴與價值。
市長黃敏惠表示，嘉義醫院突破醫療框架與社福合作，讓全齡多元樂學發展協會得以在優質的場地空間，與社區合作共創長輩幸福的第三人生。
全齡多元樂學發展協會理事長陳秀萍表示，成立嘉醫站旨在促進代間互動與學習，提升長者生活品質。
嘉義醫院院長莊仁賓表示，將透過多元活動與社區資源結合，提供全面照護服務，讓長輩享有如同「家」一般安心自在。
嘉醫據點未來將成為長者的賦能空間，提供陪伴、學習與健康維持的服務，歡迎65歲以上長者加入，共享豐富多彩的高齡生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言