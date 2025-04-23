防八掌溪溢堤洪災 嘉市請中央擴大疏濬

去年接連颱風造成嘉南縣市八掌溪溢堤洪澇災情，災後水利署疏濬，汛期近，行政院政務委員陳金德昨天到嘉義視察南部防汛整備，嘉市工務處副處長余成鈺建請中央盡速辦理八掌溪自永欽1號橋至軍輝橋段疏濬作業，擴大疏濬量能，增加河道通洪斷面，解決嘉縣市八掌溪沿岸水患，保障居民生命財產安全。

水利署五河分署說，凱米颱風後八掌溪立即啟動3階段緊急疏濬作業，原預定汛期前完成300萬立方公尺疏濬土方，已提前在2月底達成。截至22日，疏濬量達377.5萬立方公尺，尚有多件疏濬工程執行中。

鄰近嘉市的八掌溪永欽1號橋上下游河段，疏濬量達3.5萬立方公尺，赤蘭溪永欽2號橋上下游疏濬量18萬立方公尺，總計達50萬立方公尺，已大幅降低洪災風險。囿於八掌溪私有地尚多，五河分署預計今年度徵收八掌溪台1線上游至軍輝橋間河段之土地，土地取得後即辦理該部分後續疏濬作業。

陳金德聽取水利署「八掌溪菁寮堤防延長改善工程」簡報，了解八掌溪堤防整建、河道清淤等推動情形，指示水利署除持續辦理疏濬工程用地取得作業外，並應加強後續管理維護，防止民眾違規占用河道或租地種植，影響排洪效能。

市府說，湖子內及鄰近嘉縣水上鄉，2023年0910豪雨及去年凱米颱風，造成嚴重災情，甚至水上鄉發生人命傷亡不幸。凱米颱風八掌溪水位高漲，造成湖子內排水無法排出溢堤，湖子內溪底地區淹水最深更達1層樓高，民眾反映淤積嚴重，擔心淹水情形會再次發生，請水利署加速進行八掌溪自軍輝橋以下河道疏濬作業。