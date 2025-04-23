台南市精忠公園啟用 建置軍事元素特色遊戲場
台南市東區精忠公園今天啟用，同時擁有南台灣首座軍事元素特色遊戲場，讓親子共遊，探索五感、協調力及行動力。
台南市長黃偉哲今天主持精忠公園啟用，這也是黃偉哲任內第56座特色公園，位於東區南紡購物中心對面，公園建置南台灣首座軍事元素特色遊戲場。
黃偉哲表示，台南市已建置交通特色遊戲場，如今又有軍事特色遊戲場，市府將持續因地制宜，設置更多特色遊戲場。
南市府工務局指出，精忠公園投入新台幣1500萬元，承襲原陸軍五四工兵群駐紮營區歷史軌跡，建構軍事主題特色遊戲場，涵蓋多功能工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、迷走跳樁、小小工兵沙坑遊戲區及五百障礙闖關遊戲區等遊具，讓親子探索五感、行動力及協調力。
此外，精忠公園還有大面積綠地、無障礙遊戲路徑及多功能座椅，也配置遮陽、避雨及景觀照明等設施，建構舒適休憩空間。
工務局表示，市府持續摧生全市37區特色公園，已投入6億1400萬元建置74座，如今已完工56座。
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