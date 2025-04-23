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遊客亂丟地瓜 阿里山黑長尾雉遭「間接」餵食

中央社／ 嘉義縣23日電

經營「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專的黃源明日前在阿里山森林遊樂區拍到黑長尾雉吃著被丟棄的地瓜，他說，如此不當間接餵食會改變牠們生態習性，遊客應遵守無痕山林準則。

黃源明今天告訴中央社記者，4月19日的阿里山植物園草地上有一隻黑長尾雉（帝雉）在草叢間覓食，突然之間，發現黑長尾雉吃的津津有味，靠近一看，原來有遊客將吃不完的地瓜棄置草叢，吸引黑長尾雉聞香而來。

黃源明說，遊客隨意丟棄所謂的「垃圾」，其中有可能包括吃不完的食物或廚餘，這些不屬於阿里山野外的天然食物，會造成不當間接餵食，甚至改變野生動物的生態習性。

黃源明強調，當野生動物突然主動靠近人類，絕對不是來親近示好，而是別有所求，在大家不自覺、不以為意，甚至是無所謂或不在乎的行為中，一個小小動作就會帶來野生動物的生態行為影響。

林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒表示，黑長尾雉為台灣特有種，亦為保育類野生動物，在阿里山國家森林遊樂區內常出沒於阿里山植物園周邊。不當餵食行為會破壞野生動物自行覓食能力、導致健康問題，甚至改變其原有棲息習性，造成嚴重影響。

魏郁軒說，遊客如於森林遊樂區巧遇野生動物，應以不餵食、不破壞、不侵犯等原則尊重其生活環境，如於森林遊樂區內隨意丟棄瓜果、紙屑等廢棄物，依森林法第56-3條規定可處新台幣1000元以上6萬元以下罰鍰。

此外，若騷擾或傷害保育類野生動物生命安全，依野生動物保育法第42條，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

嘉義分署將持續由員工、國家森林志工、生態導覽員加強宣導，呼籲遊客應遵守「不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞、不捕捉」賞鳥倫理五「不」曲及無痕山林準則，共同維護阿里山珍貴的自然生態。

保育類野生動物 森林遊樂區 阿里山

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