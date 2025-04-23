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這幾位北部名醫組團將下鄉雲林看診 2天4場鄉親把握機會

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台北市雲林同鄉會總會成立醫療服務團返鄉義診，今年仍持續下鄉服務，圖為2020年義診。圖／本報資料照
台北市雲林同鄉會總會成立醫療服務團返鄉義診，今年仍持續下鄉服務，圖為2020年義診。圖／本報資料照

雲林縣醫療資源長期不足且不均，常有民眾遠赴外地求醫，台北市雲林同鄉會總會18年前籌組醫療服務團，每年下鄉雲林義診，今年各醫院醫護量能雖吃緊，同鄉會仍號召10名醫師將於4月26、27日舉辦4場義診及健康篩檢服務，多位北部醫界權威將為雲林鄉親診察，衛生局呼籲民眾善加利用。

台北市雲林同鄉會總會18年前在前理事長張神其及康義勝號召下，由出身雲林的旅外醫師成立醫療服務團，每年回鄉巡迴各鄉鎮義診，多年來僅因疫情中斷2年，今年第一線醫護量能吃緊，但理事長王茂生認為照顧雲林鄉親不能缺席，仍號召10名醫師將於4月26、27日舉辦4場義診。

王茂生表示，參與義診的醫生都是雲林人，多年來一直心繫雲林，過去很多雲林鄉親不遠千里到北部求醫，所以醫療團希望給雲林鄉親最直接的照顧，直接到第一線照顧鄉親，不用辛苦舟車勞頓，當然，這幾年雲林的醫療環境已經有很大進步，持續舉辦義診是想傳遞照顧鄉親的「心」意，醫生們能回到家鄉也很開心，沒有什麼比這更好了。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今年義診活動結合健康篩檢服務，4月26日上午在口湖文光國小活動中心、下午在水林水燦林國小活動中心，4月27日上午在斗南高中體育館、下午在土庫鎮馬光國小活動中心舉辦。

因應雲林縣已是超高齡縣市，今年義診活動增加肌力檢測，聘有物理治療師，將在現場為民眾檢測，另外也搭配胸部X光檢查，透過AI科技判讀為民眾初步篩檢是否有骨質疏鬆等問題。

曾春美表示，台北市雲林同鄉會義診服務多年來已服務近2萬人次，今年包括牙科權威理事長王茂生、婦科權威台北秀傳醫院院長鄭丞傑、骨科權威康義勝醫師、心臟內科權威張釗監醫師等都會到場為民眾診察。

欲參加義診者，當日需攜帶身分證及健保IC卡，參加上午場檢查前一天午夜12時起禁食；參加下午場當天上午8時後禁食，抽血後將提供餐點。

台北市雲林同鄉會總會成立醫療服務團返鄉義診，今年仍持續下鄉服務，圖為2020年義診。圖／本報資料照
台北市雲林同鄉會總會成立醫療服務團返鄉義診，今年仍持續下鄉服務，圖為2020年義診。圖／本報資料照
台北市雲林同鄉會總會成立醫療服務團返鄉義診，今年仍持續下鄉服務，圖為2020年義診。圖／本報資料照
台北市雲林同鄉會總會成立醫療服務團返鄉義診，今年仍持續下鄉服務，圖為2020年義診。圖／本報資料照

義診 醫師 雲林

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