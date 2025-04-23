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台南運河2026開通百年 健走發紅蛋暖壽

中央社／ 台南23日電

台南運河2026迎來開通100週年，文史團體和安平區居民今年提前暖壽慶賀，4月25日將舉辦「開通紀念合影」，且沿著運河健走及發紅蛋慶生，共享歷史回憶。

史料記載，位於台南市安平區的台南運河，1926年4月25日正式通航。台南運河的開通，改變安平區及台南舊城外五條港貿易、交通模式，也逐步形塑近100年來當地居民生活日常。

台南運河今年開通99年，文史團體和安平當地居民提前為百年盛事暖壽慶賀，4月25日將在安平妙壽宮舉辦「開通紀念合影」，且以「王城再發/府城再興」為主題，沿著台南運河健走及發送399顆紅蛋慶生。

南市府文化局今天指出，台南運河暖壽活動以影像召喚記憶，串連居民對土地情感，大夥兒聊聊昔日運河故事，共享歷史回憶，也紀念歷史性一刻。

文化局表示，「靠山吃山、靠海吃海」住民衍生出截然不同在地文化，依傍海岸安平區延伸出和五條港間經貿路線，也讓台南運河因應而生，由府城居民與安平工人共同參與，開工日4月16日，正式通航4月25日。

台南運河全長約3公里，直接通往安平沿海，早年渡河還得坐竹筏，據說舊稱「鳳凰城」的府城，一度種滿鳳凰樹，連台南運河畔也是如此。不過工商社會發達，府城再開發，台南運河畔鳳凰木砍伐殆盡，全市廢水大增，集中到台南運河後，河水奇臭無比，聞之欲嘔，讓人不太敢靠近。

在台南運河對岸五期重劃區開發及市政大樓遷移後，市府也整頓運河景觀及整治河水，興建污水處理廠，台南運河兩岸風貌完全改變，遊客雲集，不自主駐足欣賞入夜美景。

健走 台南 文化局

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