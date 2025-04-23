台南仁德再生水廠正式通水 每日供應8000噸

台南市仁德再生水廠新建工程今天正式通水，每日可提供約8000噸再生水量，並採用仿碳交易概念，媒合奇美實業與台積電交換水權，滿足雙方用水需求，並節省管線建設成本。

台南市政府水利局今天在仁德再生水廠舉行新建工程統包計畫案通水典禮，由台南市長黃偉哲與內政部政務次長董建宏主持，並邀相關單位代表及地方民眾參加。

黃偉哲致詞表示，近年面對極端氣候挑戰，在水資源永續概念下，民生和工業用水如何分配及利用成為重要課題，將污水處理廠放流水處理成再生水，提供多元水資源利用，目前南科園區每天約有一半用水量是再生水。

黃偉哲表示，仁德再生水廠並採用台灣首創水權交換模式，將原本要送到南科園區供台積電使用的再生水，就近供應給位於仁德區的奇美實業使用。奇美實業則回饋給台積電自來水使用額度，節省從仁德再生水廠埋管30公里到南科園區的建設成本，滿足雙方用水需求，也符合環保永續目標。

董建宏表示，總統賴清德上任後重視淨零碳排相關政策，水、電是國家發展不可或缺的戰略物資，循環利用是重要方向。而在AI產業發展下，未來用水、用電量更龐大，內政部相當重視各地再生水廠建設計畫。

董建宏指出，為增強再生水發展，也需要污水下水道系統擴展配合，內政部將持續與地方政府合作提高污水接管率，增加更多回收水。

台南市水利局長邱忠川表示，台南已建置3座再生水廠，包含永康廠（1.55萬噸）、安平廠（3.75萬噸）及仁德廠（0.8萬噸），每日總供應量可達6.1萬噸，明年預計可增加到8.8萬噸，不僅相當程度紓解南科廠商需求量，也不會排擠自來水用量，對穩定民生用水有很大助益。