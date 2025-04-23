在地食材結合創意行銷 嘉縣鹿草翻轉農業想像

獲國發會地方創生資源挹注，嘉縣鹿草農業六級化產銷鏈結計畫4月起跑，鄉公所攜手台灣食研公司與五星主廚打造九宮格餐盒等系列課程，要讓農產品附加價值回歸農事生產者。

鹿草鄉長嚴珮瑜接受中央社記者採訪說，鄉公所去年提出農業六級化產銷鏈結計畫，透過嘉義縣政府向國家發展委員會地方創生提案，獲農業部農村發展及水土保持署補助，今年4月正式啟動。

鄉公所因此攜手台灣食研食品股份有限公司與嘉義出身的高雄翰品酒店行政主廚江進華，一起打造「九宮格餐盒系列課程」，以在地食材為基礎，結合創意設計與行銷包裝，讓農產品從單一生產走向品牌化、故事化與價值化，翻轉大眾對地方農業的想像。

嚴珮瑜說，昨天舉辦農業六級化產銷鏈結計畫第一場課程，5月還有兩場應用鹿草在地食材的主廚實作教學；鹿草鄉內多個社區團體，包括西井社區發展協會、三角社區發展協會以及鹿草鄉農會家政班幹部夥伴都一起投入，也吸引在地農友、餐飲店家參與。

嚴珮瑜表示，期待透過50小時的產銷培力課程、觀摩學習與品牌設計，協助農民、店家提升生產與分級包裝的能力，強化與通路的連結；未來更將媒合馬稠後產業園區食品業者與餐飲業者，共同開發聯名商品，形成穩定且具市場競爭力的產銷鏈。

嚴珮瑜指出，鹿草鄉擁有多樣化農產資源，包括水稻、瓜類、辣椒、櫛瓜與秋葵等，產銷鏈結計畫透過加工與創新方式延長產品生命週期，最終要打造「四季都吃得到鹿草味」的飲食日常。