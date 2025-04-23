嘉義縣新旅遊景點「海賊庄」休閒農場徵才 開幕時間曝

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，其中網友關注討論度高的嘉義縣有2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，海賊庄投資創辦人謝東哲在臉書招募人才說，如果5月底可取得農場執照，6月試營運，暑假開幕。

位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。

謝東哲臉書貼「點燈，入夜後的海賊庄」照片，充滿夢幻，讓人驚豔。「104」人力網徵才說，「海賊庄休閒農場由海賊的子孫在原來的海賊庄建立農場，串連在地歷史、農產與馬賽克工藝，透過提供屬於在地農村文化以及自然體驗，讓更多人認識到這塊土地歷史、支持嘉義農作農產，了解保存傳統工藝的重要性。

園區農作物以大航海時代哥倫布大交換物種為主，和新興作物的教育農作互相搭配，全區採草生栽培，不使用化學農藥或肥料，提供無毒安心的農產飲食，也為環境永續盡一份心力。飲食服務使用不添加化學物質原料，除使用農場作物來料理外，更特別選用嘉義農產品，縮短產地到餐桌距離，兼具環境永續與推廣在地農產品。