快訊

印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

中職／模仿曾峻岳流鼻血遭球迷炎上！資深主播蔡明里發文道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣新旅遊景點「海賊庄」休閒農場徵才 開幕時間曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，其中網友關注討論度高的嘉義縣有2處新旅遊景點「海賊庄」、「歐樂沃築夢城堡」，海賊庄投資創辦人謝東哲在臉書招募人才說，如果5月底可取得農場執照，6月試營運，暑假開幕。

位在新港鄉「海賊庄休閒農場」，由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，利用家鄉農地投資創辦，這裡不僅是歷史紀念碑，也是文化創意園區，海賊庄將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，成為台灣文史重要地標，見證海賊轉型海商過程，謝東哲透過藝術創作將歷史傳承給更多人。

謝東哲臉書貼「點燈，入夜後的海賊庄」照片，充滿夢幻，讓人驚豔。「104」人力網徵才說，「海賊庄休閒農場由海賊的子孫在原來的海賊庄建立農場，串連在地歷史、農產與馬賽克工藝，透過提供屬於在地農村文化以及自然體驗，讓更多人認識到這塊土地歷史、支持嘉義農作農產，了解保存傳統工藝的重要性。

園區農作物以大航海時代哥倫布大交換物種為主，和新興作物的教育農作互相搭配，全區採草生栽培，不使用化學農藥或肥料，提供無毒安心的農產飲食，也為環境永續盡一份心力。飲食服務使用不添加化學物質原料，除使用農場作物來料理外，更特別選用嘉義農產品，縮短產地到餐桌距離，兼具環境永續與推廣在地農產品。

園區內「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲親手製作全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，以此製作道地義大利柴燒pizza和窯烤麵包，用大航海時代由歐洲人引進的作物，製作出饒富美味與歷史淵源的各式點心和麵包。

點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書
點燈，入夜後的海賊庄，充滿夢幻，讓人驚豔。圖／取自謝東哲臉書

嘉義

延伸閱讀

6工藝師進駐工藝中心 辦桌迎賓體驗創作美

臺南蔡家百年粧佛傳藝 市長黃偉哲親自為西佛國掛牌

從產地到餐桌 嘉縣農會推廣食農健康

嘉縣警務員涉販毒又侵占補助款 嘉檢偵結起訴

相關新聞

追思辭世教宗方濟各 嘉義教區主教座堂布置靈堂每天彌撒祈禱

羅馬天主教教宗方濟各21日去世，靈柩移往聖伯多祿大殿供信眾瞻仰，葬禮訂26日舉行；嘉義教區辦事處及聖若望主教座堂，分別布...

嘉義縣新旅遊景點「海賊庄」休閒農場徵才 開幕時間曝

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，其中網友關注討論度高的嘉義縣有2處新旅遊景點...

季節限定紐西蘭新品種紅寶石奇異果上市 嘉義果菜市場搶手

嘉義果菜市場季節限定水果，除本地生產的牛奶果，市場有承銷商銷售貿易商紐西蘭進口的新品種紅寶石奇異果，因富含天然花青素，維...

嘉檢溫馨小市集 助馨生人重啟人生

為傳遞社會關懷並支持犯罪被害人及其家屬（即馨生人）勇敢重啟人生，嘉義檢署即日起至4月30日在大廳舉辦「馨生小市集—匠心之...

台南呼應地球日全力能源轉型 光電累積備案容量突破4.8GW

今年世界地球日主題是是「地球力(Our Power, Our Planet)」，以「全民行動」及「再生能源」為傳達主軸，...

氣候異常低溫降雨影響 嘉義芒果、荔枝、酪梨陸續傳損失

入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈，導致嘉縣山區芒果、荔枝、酪梨，傳出不結果、落果，縣府農業處啟動產區鄉鎮公所初勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。