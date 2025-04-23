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嘉檢溫馨小市集 助馨生人重啟人生
為傳遞社會關懷並支持犯罪被害人及其家屬（即馨生人）勇敢重啟人生，嘉義檢署即日起至4月30日在大廳舉辦「馨生小市集—匠心之作、馨藝匯聚」，馨生人展現自身才藝與創作能量，並提升社會大眾對犯罪被害人保護工作的認識與支持。檢察長蔡宗熙表示，藉由馨生小市集，展現司法溫暖、柔性的一面，以實際行動鼓勵他們走過傷痛。
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙攜手財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員林木村，於4月22日至30日，在地檢署1樓大廳舉辦「馨生小市集—匠心之作、馨藝匯聚」。
市集展出多名馨生人親手製作的手工藝品與手作食品，有手工饅頭、龍眼蜜、玉荷包荔枝蜜、手做吐司、Q餅、牛軋糖、水晶手環、堅果塔手工餅乾、艾草手工皂，每一件手作食品展現創作者的巧思與技藝，更蘊含深厚的生命故事與情感，邀請民眾細細品味這份真摯與溫度。
檢察長蔡宗熙表示，一般民眾前來地檢署多為辦理較為嚴肅的司法事務，期盼藉由嘉義犯保協會舉辦的馨生小市集，展現司法溫暖、柔性的一面。這些由馨生人親手製作的產品，不僅品質精緻，更承載著他們自立自強的心意，是一份難得的機會與感動。以實際行動鼓勵他們走過傷痛。
犯保嘉義分會主任委員林文村表示，讓馨生人有機會展現所學與才藝，面對人生困境依然勇於學習、不輕言放棄的精神。
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