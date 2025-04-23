台南呼應地球日全力能源轉型 光電累積備案容量突破4.8GW

今年世界地球日主題是是「地球力(Our Power, Our Planet)」，以「全民行動」及「再生能源」為傳達主軸，倡導民眾以行動創造永續未來。南市目前光電設置量全國第一，累積備案容量已突破4.8GW，市長黃偉哲表示，唯有將「地球力」轉化為行動力，才能真正守護未來。

南市環保局表示，因應2050淨零排放目標，台南自20221年著手制定「台南市淨零永續城市管理自治條例」，其中以加速綠能推動、循環永續生活作為推動核心，規定達一定用電量或規模用戶，應在適當地點設置一定比例以上的太陽能光電系統，或是公部門會議不提供一次性餐具等，力行各項節能減碳措施。截至2024年能源自主率已達37.91%，目前光電設置量為全國第一，累積備案容量已突破4.8GW，成為全台發展再生能源最具代表性的城市之一。

環保局長許仁澤表示，環保局也和中央合作，攜手建置八翁里畜牧廢水資源化處理中心，除每日可產出285公噸沼液和40公噸沼渣外，每日可透過沼氣發電7277度電，提供713戶用電所需，也能改善畜牧廢水排入河川影響水質問題，創造資源循環永續環境。

環保局呼籲，氣候行動需要每個人的參與，不論是自備環保杯、支持綠電、或多搭乘大眾運輸，每一個選擇都將成為推動地球永續的力量，請大家共同發揮「地球力」，為台南也為地球盡一分心力。