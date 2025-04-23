快訊

中捷砍人凶嫌曾當庭下跪念懺悔信 二審改判9年9月

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

台南呼應地球日全力能源轉型 光電累積備案容量突破4.8GW

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市目前光電設置量全國第一，累積備案容量已突破4.8GW。圖／南市環保局提供
台南市目前光電設置量全國第一，累積備案容量已突破4.8GW。圖／南市環保局提供

今年世界地球日主題是是「地球力(Our Power, Our Planet)」，以「全民行動」及「再生能源」為傳達主軸，倡導民眾以行動創造永續未來。南市目前光電設置量全國第一，累積備案容量已突破4.8GW，市長黃偉哲表示，唯有將「地球力」轉化為行動力，才能真正守護未來。

南市環保局表示，因應2050淨零排放目標，台南自20221年著手制定「台南市淨零永續城市管理自治條例」，其中以加速綠能推動、循環永續生活作為推動核心，規定達一定用電量或規模用戶，應在適當地點設置一定比例以上的太陽能光電系統，或是公部門會議不提供一次性餐具等，力行各項節能減碳措施。截至2024年能源自主率已達37.91%，目前光電設置量為全國第一，累積備案容量已突破4.8GW，成為全台發展再生能源最具代表性的城市之一。

環保局長許仁澤表示，環保局也和中央合作，攜手建置八翁里畜牧廢水資源化處理中心，除每日可產出285公噸沼液和40公噸沼渣外，每日可透過沼氣發電7277度電，提供713戶用電所需，也能改善畜牧廢水排入河川影響水質問題，創造資源循環永續環境。

環保局呼籲，氣候行動需要每個人的參與，不論是自備環保杯、支持綠電、或多搭乘大眾運輸，每一個選擇都將成為推動地球永續的力量，請大家共同發揮「地球力」，為台南也為地球盡一分心力。

台南 永續 環保局長

延伸閱讀

製菸碳排相當1700萬輛汽車 國健署籲拒菸挺地球

地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

地球日台南志工淨街清出6115公斤垃圾 目標無菸蒂城市

台南每年廚餘約上億個便當重量 轉化為「尚好肥」種無毒蔬果

相關新聞

追思辭世教宗方濟各 嘉義教區主教座堂布置靈堂每天彌撒祈禱

羅馬天主教教宗方濟各21日去世，靈柩移往聖伯多祿大殿供信眾瞻仰，葬禮訂26日舉行；嘉義教區辦事處及聖若望主教座堂，分別布...

南市中華東路 人行道改善6月動工

台南市東區中華東路是市區繁華路段，未來又是捷運重點路線，但沿途人行道長期遭電箱、違停與雜物占用，行人寸步難行與車爭道，市...

嘉義縣新旅遊景點「海賊庄」休閒農場徵才 開幕時間曝

數位旅遊平台Agoda公布調查，嘉義成為吸引國際旅客訪台成長最快旅遊目的地，其中網友關注討論度高的嘉義縣有2處新旅遊景點...

嘉檢溫馨小市集 助馨生人重啟人生

為傳遞社會關懷並支持犯罪被害人及其家屬（即馨生人）勇敢重啟人生，嘉義檢署即日起至4月30日在大廳舉辦「馨生小市集—匠心之...

台南呼應地球日全力能源轉型 光電累積備案容量突破4.8GW

今年世界地球日主題是是「地球力(Our Power, Our Planet)」，以「全民行動」及「再生能源」為傳達主軸，...

氣候異常低溫降雨影響 嘉義芒果、荔枝、酪梨陸續傳損失

入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈，導致嘉縣山區芒果、荔枝、酪梨，傳出不結果、落果，縣府農業處啟動產區鄉鎮公所初勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。