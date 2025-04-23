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氣候異常低溫降雨影響 嘉義芒果、荔枝、酪梨陸續傳損失

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
荔枝農反應開花不結果，產量占大宗黑葉品種居多，連嘉義農試所部分荔枝也未結果。記者魯永明／攝影　
荔枝農反應開花不結果，產量占大宗黑葉品種居多，連嘉義農試所部分荔枝也未結果。記者魯永明／攝影　

入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈，導致嘉縣山區芒果荔枝、酪梨，傳出不結果、落果，縣府農業處啟動產區鄉鎮公所初勘調查，昨天立委蔡易餘與農政單位先會勘番路鄉芒果；中埔鄉荔枝農反應開花不結果；嘉義農試所說，雌花開花碰上低溫降雨，無法結果，以產量占大宗黑葉品種居多，連嘉義農試所部分荔枝也未結果。　

目前正值荔枝開花結果期，荔枝對開花和結果期間溫度、雨量，有一定的要求，氣候變異，入冬至清明節，低溫寒冷天氣期間長，又降雨，導致開花結果不穩定，中埔鄉果農民說，荔枝是重要農作收成，原期待花開茂盛豐產，結果大多未結果，疑寒害降雨冷熱交替劇烈造成，授粉的蜜蜂群減少，影響授粉結果。

農試所嘉義分所園藝系主任張哲瑋說，荔枝需要冬季乾燥低溫開花才好，雌花開花期碰上低溫降雨，無法結果，以產量占大宗黑葉品種居多，晚開花桂味品種大多有結果，連農試分所部分黑葉種也不結果，損失情形要到下個月才能看得清楚，會配合產區縣市府會勘。

農業部統計，民國70年以後荔枝產量大增，直到104年之前，荔枝每年產量約在7到13萬噸間，甚至出口外銷。105年之後產量銳減，剩下4.6萬噸，少數幾年還能回到7萬噸以上，幾乎所有品種都遭遇氣候變遷的挑戰。

番路鄉民代表羅勝國說，陸續接獲農民反應，荔枝、芒果、酪梨生長災損；縣府農業處表示，氣候異常，山區芒果、荔枝、酪梨等水果都陸續傳出損失，已啟動鄉鎮市初勘調查，若損失達一定程度，再會同農改場會勘，依農作物天然災害救助辦理。

荔枝農反應開花不結果，產量占大宗黑葉品種居多，連嘉義農試所部分荔枝也未結果。記者魯永明／攝影　
荔枝農反應開花不結果，產量占大宗黑葉品種居多，連嘉義農試所部分荔枝也未結果。記者魯永明／攝影　

低溫 芒果 荔枝

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