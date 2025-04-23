追思辭世教宗方濟各 嘉義教區主教座堂布置靈堂每天彌撒祈禱

羅馬天主教教宗方濟各21日去世，靈柩移往聖伯多祿大殿供信眾瞻仰，葬禮訂26日舉行；嘉義教區辦事處及聖若望主教座堂，分別布置教宗肖像的靈堂，每天彌撒祈禱，直到教宗殯葬彌撒前1日止。

嘉義教區主教浦英雄去年代表台灣主教團，參加世界主教會議，與教宗近距離接觸交談，他寫給教區所屬雲嘉嘉縣市全體神父、會士、修女、修士及教友弟兄姐妹們的公開信說，「我們敬愛的教宗方濟各蒙主恩召。方濟各一生致力於服事天主及祂的教會，是主耶穌門徒的典範。」

「他在世的最後1天，也就是復活節當天，依舊精神滿溢公開露面為數千名信眾降福，在他任內更教導我們以忠誠、勇氣和博愛，活出福音的精神，深深影響著世界各地，我們衷心的感謝他並將他的靈魂託付給復活的天主。」

「即日起至教宗殯葬彌撒前1日止，請各堂區為教宗獻彌撒，並在彌撒後特別為教宗的靈魂祈禱，懇求天主以聖寵護佑教宗靈魂，使教宗能早日回到天主懷抱。願天主聆聽我們祈禱，使教宗靈魂安息在主懷。」

聖若望主教座堂主任神父狄鐸、副本堂黃博敏，每天上午輪流主祭彌撒，教友彌撒後恭念慈悲串經、玫瑰經、祈禱，教友說，教宗方濟各身為基督在世代表，過著簡樸生活，謙卑服務，與貧窮、弱勢者站在一起，彰顯天主慈愛寬仁，鼓舞大家信、望、愛德，在禧年同道偕行、懷著希望朝聖。