白沙屯媽北港進香破30萬人 擴大接駁

白沙屯媽祖北港進香即將於5月1日起駕，「粉紅超跑」預定3日抵達北港，因應今年香燈腳暴增到30萬人，北港鎮公所除將廣開休息區，今年擴大高鐵免費接駁，班次增加，發車地點改至北港糖廠1911好庫文化園區停車場發車，讓接駁更加安全順暢。

白沙屯媽祖北港進香，截至20日報名人數已突破30萬人，比去年增加12萬人，除了香燈腳，5月3日媽祖抵達北港朝天宮，預估當天湧入北港接駕的總人數將超過70萬人。

北港鎮長蕭美文說，去年首辦高鐵免費接駁，在北港鎮體育公園發車，沒想到搭乘人潮超過預期，人龍排隊數百公尺，運量應接不暇，且班車穿越市區容易塞車。

蕭美文說，今年接駁發車點移至北港糖廠1911好庫文化園區停車場，腹地大有助於集結候車與車輛調度，民眾走進園區既可欣賞美麗景點，搭車更便捷，尤其發車不經市區避開車潮直接從媽祖大橋前往高鐵，快速又便利。

蕭美文說，縣府補助增加班車共15輛，預計5月3日中午12時30分至晚間9時提供接駁服務，15分鐘1班車，會在各重要路口設置免費接駁車路標指引，並同步在官網發布詳細接駁資訊及Google地圖定位連結，讓外地香燈腳掌握接駁地點。

此外，北港朝天宮香客大樓、廟後第二市場大樓及部分學校活動中心供作香客休息區。

蕭美文說，體育館因全運會場地維修中，公所將與縣府商洽提供北港糖廠1911好庫文化園區廣大腹地作為新休息區，以因應今年暴增的進香人潮。