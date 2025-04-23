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南市中華東路 人行道改善6月動工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南市東區中華東路串聯文化中心與南紡購物中心，是交通要道且商家雲集，但人行道卻被電箱等阻礙。記者吳淑玲／攝影
南市東區中華東路串聯文化中心與南紡購物中心，是交通要道且商家雲集，但人行道卻被電箱等阻礙。記者吳淑玲／攝影

台南市東區中華東路是市區繁華路段，未來又是捷運重點路線，但沿途人行道長期遭電箱、違停與雜物占用，行人寸步難行與車爭道，市府雖爭取補助改善，但施工難度高，招標8次才決標，因捷運藍線明年動工，議員要求妥善規畫避免二次施工，市府指出，5月開會協調管線單位及商家，最快6月動工，明年8月完工。

台南市人行空間屢遭民眾批評不夠友善，市府爭取國土署人行道安全改善計畫補助，中華東路從文化中心到南紡購物中心平實營區約2.7公里，透過擴大街角人行空間、增設人行庇護島、設置左轉專用車道與強化路口安全、電箱遷移等工程項目，全面提升行人通行環境與安全。

國土署去年核定1億2千多萬元經費，然而直到今年3月底進行第8次招標才順利決標。市府工務局表示，因工程施工難度高，經調整預算至近1億5千萬元後，終於有廠商願意承攬；市議員郭鴻儀說，超級期待，這條顛簸路已經走了十幾年，總算要改善了。

市議員李宗霖表示，中華東路工程包含人行道改善工程，施工過程會遇到很多既有占用人行道的問題，也包含未來人行道與建築物騎樓銜接，還有捷運施工主要的工區會在中央分隔島，應事先考量未來捷運出入口設置的位置，人行道需先留設足夠的空間，避免再打掉人行道作為車道，浪費預算。

工務局養護工程科科長范炅燁表示，中華東路為市區交通主幹道，車流量大且兩側商家密集，工期雖長達1年，但會採分段施工降低對商家影響，將加強與地方溝通協調尋求共識，確保工程推動順利。已與捷運工程處展開協調，後續也將與管線單位及當地商家溝通，盡量降低施工對生意的影響。

人行道 捷運 議員

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