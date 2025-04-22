台南鐵路地下化後景觀規劃 民代籲廣納民意

民進黨立委陳亭妃今天針對台南鐵路地下化後續地面景觀綠美化工程，邀集相關單位與地方里長及學校代表交換意見，要求規劃應確實納入地方建議，成為居民引以為傲的城市空間。

陳亭妃與台南市議員陳怡珍邀集交通部鐵道局、台南市政府交通局、工務局等相關單位代表，在北區光武里活動中心召開會議，與多名里長及學校代表意見交換。

陳亭妃表示，鐵路地下化是台南市發展的重大工程，後續地面綠美化更是市民高度關注重點，不只是景觀美化工程，更是整合社區生活、交通安全與歷史文化關鍵，因此規劃務必符合學校及民眾需求。

聖功女中代表在會中關切交通動線與學生安全，強調盲帶設計與綠園道間的緩衝帶不可忽視，應兼顧交通與綠地縫合，避免產生安全死角；另外，開元國小、大光國小、成功國中則表達把校門納入一致性設計規劃意見。

會中有里長表達地方民眾很關心地下化工程何時完工、水利排水設施後續如何處理等問題，加上施工過程中挖掘出具有文資價值歷史遺址，地方也期待相關單位提出具體文化回饋措施，讓民眾了解保存與活化過程。

陳亭妃表示，目前整體設計與規劃已完成招標作業，由得標設計公司後續規劃，長度8.23公里的鐵路地下化綠美化工程綠園道，不僅是一項重大工程，更是台南未來重要地標，後續規劃一定要以開放透明方式，納入各方聲音，確保設計更貼近在地期待。

陳亭妃說，將持續邀集相關單位、里長、學校與居民開會，透過具體透視圖說明設計理念，確保工程不僅具備功能性，更能成為居民引以為傲的城市空間。