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從產地到餐桌 嘉縣農會推廣食農健康

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣農會「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」，以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。記者李宗祐／攝影
嘉義縣農會「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」，以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。記者李宗祐／攝影

為推廣食農教育健康飲食理念，嘉義縣農會今天舉辦「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」，以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。縣農會總幹事黃貞瑜表示，透過「親手做、親身體驗」的教學方式，了解農產品的生產過程與營養價值，進而建立正確的飲食與消費習慣。

香蕉不僅是嘉義縣內重要的水果之一，更是高鉀、高纖、易取得的健康食材。為深化民眾對香蕉的認識與應用，活動除料理教學外，也搭配農產品營養介紹、食品標示認識與正確選購觀念，提升參加者的飲食素養與環保意識。

資深講師許美珍帶領學員動手製作香蕉煎餅與香蕉大福，透過實作過程了解香蕉的多元營養與料理方式，學習如何將在地農產融入日常飲食中，達到健康飲食與支持本土農業的雙重目標。

黃貞瑜表示，縣農會持續推動食農教育，期望透過「親手做、親身體驗」的教學方式，讓學習者了解農產品的生產過程與營養價值，進而建立正確的飲食與消費習慣。近年食農課程廣受歡迎，每月開課即額滿，顯見民眾對健康生活與永續農業的高度關注與參與。

「蕉香滿屋」活動不僅讓學員感受製作甜點的成就感，也種下對土地與食物的珍惜之心。縣農會未來也將持續整合各鄉鎮優質農產品，推出多元有趣的食農課程，打造有深度、具實作的農業學習平台，讓食農教育落實於生活每一刻，成為全民共享的美好行動。

嘉義縣農會「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」，以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。記者李宗祐／攝影
嘉義縣農會「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」，以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。記者李宗祐／攝影
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，透過「親手做、親身體驗」的教學方式，進而建立正確的飲食與消費習慣。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，透過「親手做、親身體驗」的教學方式，進而建立正確的飲食與消費習慣。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會舉辦「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會舉辦「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。圖／嘉義縣農會提供
為推廣食農教育與健康飲食理念，嘉義縣農會舉辦「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」。圖／嘉義縣農會提供
為推廣食農教育與健康飲食理念，嘉義縣農會舉辦「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」。圖／嘉義縣農會提供

健康飲食 食農教育 香蕉

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