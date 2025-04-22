從產地到餐桌 嘉縣農會推廣食農健康

為推廣食農教育與健康飲食理念，嘉義縣農會今天舉辦「蕉香滿屋-手作煎餅與大福體驗活動」，以在地香蕉為主題，帶領學員體驗從產地到餐桌的食農之旅。縣農會總幹事黃貞瑜表示，透過「親手做、親身體驗」的教學方式，了解農產品的生產過程與營養價值，進而建立正確的飲食與消費習慣。

香蕉不僅是嘉義縣內重要的水果之一，更是高鉀、高纖、易取得的健康食材。為深化民眾對香蕉的認識與應用，活動除料理教學外，也搭配農產品營養介紹、食品標示認識與正確選購觀念，提升參加者的飲食素養與環保意識。

資深講師許美珍帶領學員動手製作香蕉煎餅與香蕉大福，透過實作過程了解香蕉的多元營養與料理方式，學習如何將在地農產融入日常飲食中，達到健康飲食與支持本土農業的雙重目標。

黃貞瑜表示，縣農會持續推動食農教育，期望透過「親手做、親身體驗」的教學方式，讓學習者了解農產品的生產過程與營養價值，進而建立正確的飲食與消費習慣。近年食農課程廣受歡迎，每月開課即額滿，顯見民眾對健康生活與永續農業的高度關注與參與。