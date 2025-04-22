把醫師請上山看診 古坑樟湖移動式醫院開張讓居民超開心

位處偏遠的古坑草嶺與樟湖山區，交通不便、醫療資源不足，高齡人口比例攀升，雲林縣府去年縣府在草嶺推動「照護加值方案」把醫生團隊送上山深獲好評，今天加碼推出「草嶺樟湖地區照護加值方案」，整合台大雲林分院及成大斗六分院醫療團隊，為草嶺及樟湖老少量身打造專屬健康管理與醫療照護，村民說像把醫院搬上山，方便多了。

衛生局長曾春美說，縣府在草嶺開辦假日急診醫療站、巡迴醫療每月第1、2周的周二台大及成大的醫師到草嶺遊客中心及石壁受天宮看診，今年加碼編列150萬元新增樟湖巡迴醫療點，每月第2周的周三及第4周的周二在樟湖國小舊校區看診。

她說，醫師上山不只醫療看診，還對村民狀況提供健康評估、用藥管理、心理諮商轉介、健檢、長照需求資源轉介，並對孩童提供健康檢查、發展篩檢及疫苗接種等服務。

成大斗六分院長吳晉祥指出，據統計古坑老人比例約30%、扶養比約60%，顯見疾病治療及預防很重要，縣府支持偏鄉醫療，這次成大與台大醫療團隊上山，除看診還提供預防保健、心理諮商等加值服務。

台大雲林分院罕見疾病中心主任楊豐榮也指出，除了看病，也會用幫村民檢查可能的疾病，及早治療，或找出村民的危險生活習慣並提出建議，藉以改變村民生活、健康識能，延長有品質的壽命。

雲林縣長張麗善說，雲林偏鄉需要醫療資源進入，草嶺已啟動假日急診醫療站、非假日巡迴醫療，今天再啟動樟湖村，提供一個全程、全人及全家式的照顧加值方案，未來也可能拓展到沿海偏鄉，守護偏鄉鄉親健康。