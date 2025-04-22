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把醫師請上山看診 古坑樟湖移動式醫院開張讓居民超開心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，今天開張。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，今天開張。記者蔡維斌／攝影

位處偏遠的古坑草嶺與樟湖山區，交通不便、醫療資源不足，高齡人口比例攀升，雲林縣府去年縣府在草嶺推動「照護加值方案」把醫生團隊送上山深獲好評，今天加碼推出「草嶺樟湖地區照護加值方案」，整合台大雲林分院及成大斗六分院醫療團隊，為草嶺及樟湖老少量身打造專屬健康管理與醫療照護，村民說像把醫院搬上山，方便多了。

衛生局長曾春美說，縣府在草嶺開辦假日急診醫療站、巡迴醫療每月第1、2周的周二台大及成大的醫師到草嶺遊客中心及石壁受天宮看診，今年加碼編列150萬元新增樟湖巡迴醫療點，每月第2周的周三及第4周的周二在樟湖國小舊校區看診。

她說，醫師上山不只醫療看診，還對村民狀況提供健康評估、用藥管理、心理諮商轉介、健檢、長照需求資源轉介，並對孩童提供健康檢查、發展篩檢及疫苗接種等服務。

成大斗六分院長吳晉祥指出，據統計古坑老人比例約30%、扶養比約60%，顯見疾病治療及預防很重要，縣府支持偏鄉醫療，這次成大與台大醫療團隊上山，除看診還提供預防保健、心理諮商等加值服務。

台大雲林分院罕見疾病中心主任楊豐榮也指出，除了看病，也會用幫村民檢查可能的疾病，及早治療，或找出村民的危險生活習慣並提出建議，藉以改變村民生活、健康識能，延長有品質的壽命。

雲林縣長張麗善說，雲林偏鄉需要醫療資源進入，草嶺已啟動假日急診醫療站、非假日巡迴醫療，今天再啟動樟湖村，提供一個全程、全人及全家式的照顧加值方案，未來也可能拓展到沿海偏鄉，守護偏鄉鄉親健康。

樟湖村民開心說，以前看病要下山，光計程車就得花5、600元，到醫院看診、拿藥、檢查花了一整天，如今醫師上山這些問題都解決，太方便了。

雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，雲林縣長張麗善了解醫療情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，雲林縣長張麗善了解醫療情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，雲林縣長張麗善了解醫療情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，雲林縣長張麗善了解醫療情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，今天開張。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，今天開張。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，雲林縣長張麗善了解醫療情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府結合台大和成大雲林分院醫療團隊今天到樟湖國小設立醫療站幫山民看診，雲林縣長張麗善了解醫療情況。記者蔡維斌／攝影

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