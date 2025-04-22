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偏鄉醫療 雲林啟動草嶺樟湖全人照護加值計畫

中央社／ 雲林縣22日電

顧及偏鄉醫療，雲林縣政府與台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院辦理「草嶺樟湖全人照護加值計畫」，2院提供全人、全程、全家健康照顧服務，守護身心健康。

雲林縣衛生局今天在舊樟湖國小舉辦「攜手守護 健康上山 草嶺樟湖全人照護啟動記者會」，雲林縣長張麗善出席並聽取醫療團隊介紹智慧醫療工具。

張麗善表示，縣府為解決古坑山區村落醫療資源不足困境，去年自籌新台幣90萬元在草嶺推動「照護加值方案」，今年加碼投入150萬元預算，推出「草嶺樟湖地區照護加值方案」，由台大醫院雲林分院及成大醫院斗六分院專業醫療團隊將內科與兒科醫師帶進山區。

張麗善期待未來將加值照護，拓展至縣內其他醫療資源不足的偏鄉地區，為偏鄉健康打造一個穩定、安心的支持系統，成為偏鄉健康照護的新典範。

雲林縣衛生局長曾春美說明，2醫院醫療團隊定期上山，提供民眾進行健康評估、預防接種、藥事整合服務、慢性病管理與心理健康及長照需求轉介服務，也為偏鄉孩童提供健康檢查及發展篩檢服務，將醫療照護透過宅配服務送進鄉親生活。

成大斗六分院長吳晉祥受訪時指出，根據統計資料古坑老年人口比例約有30%、扶養比約60%，顯見疾病治療及預防都很重要，縣府看到問題且支持偏鄉醫療，這次成大與台大醫療團隊上山，除看診，還提供其他預防保健、心理諮商等加值服務。

台大雲林分院罕見疾病中心主任楊豐榮說，醫療團隊除了看病，也會用雙手幫村民發現可能的疾病，提早治療及預防，或對找到村民危險的生活習慣給予建議改變，讓村民有比較好的生活、健康識能，進而有更長且有品質的壽命。

偏鄉 台大醫院 雲林

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